Η εταιρεία καλλυντικών «Fenty Beauty» της Rihanna ετοιμάζεται να βγάλει στην αγορά 50 νέες αποχρώσεις concealers στις 11 Ιανουαρίου.

Η εταιρεία της τραγουδίστριας έφερε επανάσταση στο χώρο του μακιγιάζ από τον Σεπτέμβριο του 2017 που έκανε το ντεμπούτο της.

Δημοφιλής για την ευρεία διάθεση προϊόντων σε όλους τους τόνους του δέρματος και για όλα τα φύλα, ειδικά για το «Pro Filt’R» που παράγεται σε 40 διαφορετικές αποχρώσεις, η «Fenty Beauty» ονομάστηκε από το περιοδικό «Time» μία από τις καλύτερες εφευρέσεις του 2017.

Η πρώτη συλλογή της «Fenty Beauty» περιελάμβανε 40 διαφορετικές αποχρώσεις από foundation και περισσότερες από 20 αποχρώσεις «match stix» concealers, με την υπόσχεση της εταιρείας ότι όλες οι γυναίκες θα βρουν αυτό που ζητάνε.

New year, new #FENTYBEAUTY!! We're dropping 50 creamy, longwear #PROFILTRCONCEALER shades, 8 shades of #PROFILTRSETTINGPOWDER with NO FLASHBACK, and 10 MORE #PROFILTRFOUNDATION shades in different ranges! We're also coming thru with brushes and sponges to match 😏

Who's ready?? pic.twitter.com/U30ZiMvXMG

— Fenty Beauty (@fentybeauty) January 1, 2019