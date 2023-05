Rihanna: Την υψηλότερη τηλεθέαση όλων των εποχών κατέγραψε η εμφάνισή της στο Super Bowl 2023

Η Rihanna έγραψε ιστορία – Ξεπέρασε το ρεκόρ τηλεθέασης της Katy Perry

Η εμφάνιση της Rihanna στο φετινό Super Bowl είναι επίσημα το Halftime Show με την υψηλότερη τηλεθέαση όλων των εποχών.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία Roc Nation της Rihanna στο Twitter.

Σύμφωνα με μια εικόνα που επισυνάπτεται στο tweet της Roc Nation, η αρχική αναφορά της Nielsen σχετικά με την τηλεθέαση του αγώνα ήταν λανθασμένη και στη συνέχεια διορθώθηκε.

Το Super Bowl 2023 αποτέλεσε τη μεγάλη επιστροφή της Rihanna στη σκηνή μετά από πέντε και πλέον χρόνια και την εμφάνιση της τραγουδίστριας παρακολούθησαν συνολικά 121,017 εκατομμύρια θεατές στις 12 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκθεση της Nielsen, το Super Bowl 2023, στο οποίο αναμετρήθηκαν οι Kansas City Chiefs και οι Philadelphia Eagles είναι ο αγώνας του Super Bowl με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία.

Το Associated Press αναφέρει ότι η Nielsen πρόσθεσε 2 εκατομμύρια θεατές στον αρχικό φετινό αριθμό των 113,1 εκατομμυρίων τηλεθεατών που είχε ανακοινωθεί, μετά από «εξέταση που εντόπισε ανωμαλίες στην κωδικοποίηση καθώς και ζητήματα με τις μετρήσεις εκτός σπιτιών».

Το νέο νούμερο των 115,1 εκατομμυρίων τηλεθεατών καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί στο Super Bowl του 2015, το οποίο παρακολούθησαν 114,442 εκατομμύρια θεατές (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το streaming) και είχε φιλοξενήσει την Katy Perry κατά τη διάρκεια του Halftime Show.

Ο φετινός αγώνας ξεπέρασε επίσης σε τηλεθέαση το Super Bowl του 2017 μεταξύ των Atlanta Falcons και των New England Patriots (113,668 εκατομμύρια θεατές), το οποίο κατείχε προηγουμένως το ρεκόρ τηλεθέασης των μεταδόσεων του Super Bowl από το Fox Sports.

Λίγο μετά το Super Bowl 2023, ανακοινώθηκε ότι η εμφάνιση της Rihanna ήταν εκείνη τη στιγμή το δεύτερο Haltime Show με την υψηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία, με την εμφάνιση της Katy Perry το 2015 να βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Κατά τη διάρκεια της ιστορικής πλέον εμφάνισης της στο State Farm Stadium του Glendale της Αριζόνα, η Rihanna τραγούδησε πλήθος επιτυχιών από ολόκληρη την καριέρα της, όπως τα «Bitch Better Have My Money», «Where Have You Been», «Rude Boy», «Work», «All Of The Lights», «Run This Town», «Umbrella» και «Diamonds».

Η Rihanna αποκάλυψε επίσης με την εμφάνισή της στο γήπεδο ότι ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον σύντροφό της A$AP Rocky.