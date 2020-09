«Δεν θα βγάλω ποτέ άλμπουμ απλώς για να το βγάλω…»

Η Rihanna υπόσχεται ότι το νέο άλμπουμ της «θα αξίζει την αναμονή».

Η αστέρας της μουσικής μίλησε στο βρετανικό New! Magazine και αποκάλυψε ότι δεν σταματά να ετοιμάζει καινούργια μουσική, ωστόσο έστειλε μήνυμα στους θαυμαστές ότι θα πρέπει να περιμένουν για να ακούσουν το αποκαλούμενο «R9».

«Ετοιμάζω συνέχεια νέα μουσική. Απλώς επειδή δεν έχω κυκλοφορήσει άλμπουμ εδώ και λίγα χρόνια, δεν σημαίνει ότι δεν το ετοιμάζω. Δεν πρόκειται να κυκλοφορήσω έτσι απλά μουσική επειδή ο κόσμος τη λαχταρά. Θα το κάνω να αξίζει την αναμονή – και θα αξίζει την αναμονή», εξήγησε.

Η 32χρονη τραγουδίστρια, η οποία έχει γνωρίσει επίσης επιτυχία τόσο ως ηθοποιός όσο και ως επιχειρηματίας με τη σειρά καλλυντικών της Fenty Beauty, τόνισε πως οτιδήποτε με το οποίο θα ασχοληθεί πρέπει να είναι κάτι που πραγματικά πιστεύει.

«Για μένα, όλα έχουν να κάνουν με την επίτευξη της αριστείας. Γι’ αυτό δεν θα βγάλω ποτέ ένα άλμπουμ απλώς για να το βγάλω ή δεν θα κάνω μια ταινία απλώς για να την κάνω. Πρέπει να το πιστέψω», σημείωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη badgalriri (@badgalriri) στις 19 Απρ, 2020 στις 4:57 μμ PDT

Η Rihanna ανέφερε ότι σκοπεύει να εμβαθύνει περισσότερο στην υποκριτική, στην περίπτωση που προκύψει η κατάλληλη ευκαιρία.

«Είμαι ακόμα σχετικά νέα στην υποκριτική, αλλά ήδη έχω δουλέψει με ηθοποιούς όπως η Sandra Bullock. Εάν μου κάνουν τη σωστή προσφορά, τότε θα ήθελα σίγουρα να κάνω περισσότερα», είπε.

Να σημειωθεί ότι η Rihanna έχει συμμετάσχει σε κινηματογραφικές ταινίες όπως το «Ocean’s» το 2018 και το «Valerian and the City of a Thousand Planets» (Ο Βαλέριαν και η πόλη με τους χίλιους πλανήτες) το 2017, ενώ έχει εμφανιστεί και στον πέμπτο κύκλο της σειράς «Bates Motel», επίσης το 2017.

Κι ενώ δηλώνει τηλεθεάτρια των ριάλιτι προγραμμάτων, η Rihanna δεν θεωρεί πως έχει έρθει στιγμή να γίνει κριτής σε κάποιο talent show όπως το «The Voice» ή το «X Factor».

«Μου αρέσει να παρακολουθώ ριάλιτι. Όσο για το να γίνω κριτής, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι τώρα, καθώς είναι τόσο μεγάλη δέσμευση, αλλά ποτέ μην λες ποτέ», είπε.