Η Rihanna τιμήθηκε ως «Εθνικός Ήρωας» των Μπαρμπάντος

Η Rihanna τιμήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την ανακήρυξη των Μπαρμπάντος σε δημοκρατία, με την εκλεγμένη πρόεδρο Sandra Mason να αναλαμβάνει επικεφαλής του κράτους, αφού η χώρα ανακοίνωσε πέρυσι ότι θα καταργήσει τους δεσμούς της με τη μοναρχία.

Η Rihanna παρευρέθηκε στην ανακήρυξη της δημοκρατίας και στην τελετή ορκωμοσίας της Sandra Mason στη γενέτειρά της, στο Bridgetown, στις 30 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της τελετής, η πρωθυπουργός Mia Mottley απένειμε την τιμή του Εθνικού Ήρωα των Μπαρμπάντος στην τραγουδίστρια και επιχειρηματία, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Robyn Rihanna Fenty.

«Μακάρι να συνεχίσεις να λάμπεις σαν διαμάντι και να φέρνεις τιμή στο έθνος σου με τα λόγια σου, με τις πράξεις σου και να δίνεις τα εύσημα όπου και αν το κάνεις», δήλωσε η πρωθυπουργός Mia Mottley απονέμοντας την τιμή στη Rihanna, η οποία θα είναι πλέον γνωστή με τον τιμητικό τίτλο The Right Excellent.

Η Rihanna γεννήθηκε στα Μπαρμπάντος το 1988 και μεγάλωσε στο Bridgetown, όπου έζησε έως ότου την ανακάλυψε ο Αμερικανός δισκογραφικός παραγωγός Evan Rogers ως έφηβη και στη συνέχεια μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξεκινήσει την καριέρα της.

Το 2008, η τραγουδίστρια ανέλαβε ρόλο πρέσβειρας των Μπαρμπάντος για τον πολιτισμό. Μια δεκαετία αργότερα, το 2018, η Rihanna ονομάστηκε Έκτακτη και Πληρεξούσια Πρέσβειρα για τη χώρα της, ένας ρόλος που περιλαμβάνει την προώθηση της εκπαίδευσης, του τουρισμού και των επενδύσεων.

Πέρυσι, όταν η κυβέρνηση των Μπαρμπάντος ανακοίνωσε τα σχέδιά της να «αφήσει πλήρως πίσω» το «αποικιοκρατικό παρελθόν» της το 2021 με την ανακήρυξή της σε δημοκρατία, οι θαυμαστές της ζήτησαν αστειευόμενοι να αντικαταστήσει η Rihanna τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ως επικεφαλής του κράτους.

Τα Μπαρμπάντος παύουν να είναι βασίλειο της Κοινοπολιτείας, αλλά μπορούν να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στην Κοινοπολιτεία των Εθνών, όπως έχουν πράξει η Γουιάνα και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Οι χώρες της Κοινοπολιτείας είναι σήμερα μια «χαλαρή ένωση πρώην βρετανικών αποικιών και σημερινών εξαρτήσεων».

BREAKING: Rihanna is conferred with the honor of National Hero of Barbados by the prime minister pic.twitter.com/I036f4O2zx

— philip lewis (@Phil_Lewis_) November 30, 2021