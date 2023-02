Η Rihanna θα τραγουδήσει στα Βραβεία Όσκαρ 2023

Η Rihanna αναμένεται να τραγουδήσει στα βραβεία το υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι της «Lift Me Up» για την ταινία «Black Panther: Wakanda Forever».

Η Rihanna δεν συμπεριέλαβε το «Lift Me Up» στη θριαμβευτική εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl 2023 στις 12 Φεβρουαρίου και υπήρχε λόγος.

Αποδείχθηκε ότι κρατούσε το τραγούδι για τα Όσκαρ. Η Rihanna θα ερμηνεύσει την μπαλάντα που κυκλοφόρησε για τις ανάγκες της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever» στη σκηνή των Βραβείων Όσκαρ 2023, τα οποία θα λάβουν χώρα στο Dolby Theater του Χόλιγουντ την Κυριακή 12 Μαρτίου.

Το «Lift Me Up», σε μουσική των Tems, Rihanna, Ryan Coogler και Ludwig Goransson και σε στίχους των Tems και Ryan Coogler, είναι υποψήφιο στη φετινή διοργάνωση για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Διαφήμιση

Η εμφάνιση της εγκύου Rihanna στα 95α Βραβεία Όσκαρ ανακοινώθηκε την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου από τους Glenn Weiss και Ricky Kirshner, εκτελεστικούς παραγωγούς και showrunners της φετινής τελετής απονομής.

Οι παραγωγοί θα συνεχίσουν τις ανακοινώσεις σχετικά με τους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν στα βραβεία τις επόμενες εβδομάδες.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Rihanna: Η καλύτερη εβδομάδα της καριέρας της σε streams μετά το Super Bowl

Η Rihanna δεν είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίζεται στα Βραβεία Όσκαρ και στο Halfime Show του Super Bowl το ίδιο ημερολογιακό έτος.

Ο Phil Collins εμφανίστηκε και στις δύο διοργανώσεις το 2000, αν και δεν ήταν ο μοναδικός headliner στο ημίχρονο του Super Bowl, αλλά μέρος ενός συνόλου καλλιτεχνών που περιλάμβανε επίσης την Christina Aguilera, τον Enrique Iglesias και την Toni Braxton.

Ο Collins είχε ερμηνεύσει στις 30 Ιανουαρίου 2000 στο Super Bowl εκείνης της χρονιάς το τραγούδι «Two Worlds» από την ταινία «Ταρζάν». Δύο μήνες αργότερα, στις 26 Μαρτίου, ο Phil Collins ερμήνευσε στα Όσκαρ ένα ακόμα τραγούδι από την ταινία «Ταρζάν» που έγραψε ο ίδιος, το «You’ll Be in My Heart», το οποίο κέρδισε τελικά και το Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Εκτός από το «Lift Me Up» της Rihanna το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι διεκδικούν φέτος άλλα τέσσερα τραγούδια.

Πρόκειται για το «Applause» από το «Tell It like A Woman» (σε μουσική και στίχους της Diane Warren), το «Hold My Hand» από το «Top Gun Maverick» (σε μουσική και στίχους της Lady Gaga και του BloodPop), το «Naatu Naatu» από το «RRR» (σε μουσική του M. M. Keeravaani και στίχους του Chandrabose) και το «This Is A Life» από το «Everything Everywhere All At Once» (σε μουσική των Ryan Lott, David Byrne και Mitski και στίχους των Ryan Lott και David Byrne).

Το «Lift Me Up» ήταν το πρώτο προσωπικό τραγούδι της Rihanna μετά από σχεδόν επτά χρόνια και χάρισε στη διάσημη τραγουδίστρια την πρώτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ.