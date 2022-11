Η Rihanna θα ήθελε να αποκτήσει περισσότερα παιδιά με τον A$AP Rocky

«Η Rihanna πάντα ονειρευόταν να γίνει μαμά και είναι πολύ υπερήφανη που το κατάφερε».

Η Rihanna φέρεται να επιθυμεί να αποκτήσει περισσότερα παιδιά με τον A$AP Rocky.

Μια πηγή λέει στο ET ότι η 34χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας πάντα ονειρευόταν να γίνει μητέρα και δεν θα ήθελε τίποτα περισσότερο από το να μεγαλώσει την οικογένειά της με τον σύντροφό της A$AP Rocky στο μέλλον.

Η Rihaanna έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον A$AP Rocky, ένα αγοράκι, τον Μάιο και, όπως μπορούν να διαπιστώσουν ξεκάθαρα οι θαυμαστές της, η σχέση μεταξύ του ζευγαριού προχωράει άψογα.

«Η Rihanna και ο A$AP είναι πολύ ερωτευμένοι και περνούν τέλεια μαζί», πρόσθεσε η πηγή.

«Είναι επίσης μία φοβερή ομάδα ως γονείς για το αγοράκι τους. Η Rihanna πάντα ονειρευόταν να γίνει μαμά και είναι πολύ υπερήφανη που το κατάφερε. Θα ήθελε πολύ να αποκτήσει περισσότερα παιδιά με τον A$AP στο μέλλον», σχολίασε.

Η Rihanna ήταν αρκετά απασχολημένη τον τελευταίο καιρό.

Μόλις ολοκλήρωσε τη διοργάνωση της τέταρτης επίδειξης μόδας για το brand εσωρούχων και loungewear Savage X Fenty και επέστρεψε στη δισκογραφία μετά από πολυετή απουσία με δύο τραγούδια για το soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever», το «Lift Me Up» και το «Born Again».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Rihanna και ο A$AP Rocky εστιάζουν στην ιδιωτικότητα του παιδιού τους

Επιπλέον, η Rihanna ετοιμάζεται για τη μεγάλη εμφάνισή της ως επικεφαλής στο σόου στο ημίχρονο του Super Bowl του 2023.

«Η Rihanna είναι ενθουσιασμένη για την εμφάνισή της στο Super Bowl. Προσπαθεί να παραμείνει υγιής και να αισθάνεται καλά και σε φόρμα», σημείωσε η πηγή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Rihanna εξομολογήθηκε στον ET τον δισταγμό που ένιωσε μετά την αποδοχή της πρότασης να εμφανιστεί στο Halftime Show του Super Bowl.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είπα ναι. Ήταν ένα από εκείνα τα πράγματα που, ακόμα και όταν το ανακοίνωσα, έλεγα: “Δεν μπορώ να το πάρω πίσω τώρα. Είναι οριστικό. Δεν μπορώ να πιστέψω… σε τι έμπλεξα;”», αποκάλυψε.

«Επειδή το Super Bowl είναι μία από τις μεγαλύτερες σκηνές στον κόσμο. Είναι το όνειρο ενός καλλιτέχνη να βρίσκεται σε μία τέτοια σκηνή, αλλά είναι αγχωτικό. Θέλεις να το κάνεις σωστά. Ξέρεις ότι όλοι σε βλέπουν. Και σε υποστηρίζουν, και θέλω να το κάνω σωστά. Είναι μία πρόκληση που ήμουν πρόθυμη να δεχτώ», συνέχισε.

«Ως νέα μαμά, τίποτα δεν θα με έβγαζε από το σπίτι αν δεν ήταν μία τόσο μεγάλη πρόκληση. Ήταν ή τώρα ή ποτέ. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Μπορείς να νιώσεις πολύ άνετα στο σπίτι ως μαμά», είπε.

Η Rihanna μίλησε επίσης για το κομμάτι της μητρότητας που απολαμβάνει περισσότερο μέχρι στιγμής.

«Θεέ μου, τα πρωινά, να βλέπω το πρωινό του πρόσωπο! Να βλέπεις ένα μωρό με μικρές σακούλες και να ξυπνάει και να είναι ξαφνιασμένο. Προσπαθούν να καταλάβουν πού βρίσκονται. Είναι το πιο χαριτωμένο, είναι το αγαπημένο μου σημείο της ημέρας», περιέγραψε.