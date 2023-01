Rihanna: Λέει στα ΜΜΕ να σωπάσουν στο teaser για την εμφάνισή της στο Super Bowl 2023

Η Rihanna ετοιμάζεται για δράση.

Η Rihanna επέστρεψε και δεν έχει χρόνο για θόρυβο. Το Apple Music δημοσίευσε ένα teaser για την πολυαναμενόμενη εμφάνισή της στο HalfTime Show του Super Bowl 2023 και όπως πάντα, η τραγουδίστρια κλέβει τις εντυπώσεις.

Φορώντας ένα μαύρο catsuit, ένα neon κίτρινο παλτό και ασημένια κοσμήματα, η Rihanna περπατά προς την κάμερα υπό τον ήχο όλων των δημοσιευμάτων και των ερωτήσεων που δέχεται συνεχώς, καθώς οι θαυμαστές της περιμένουν με λαχτάρα το επόμενο άλμπουμ.

Το trailer ξεκινά με έναν προβολέα σε μαύρο φόντο, ενώ μία σειρά από θυμωμένες ή ανυπόμονες φωνές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε: «Έχουν περάσει 2.190 ημέρες… Έχουν περάσει πάνω από έξι χρόνια… Η Rihanna είναι αυτή που όλοι περιμένουν… Το τελευταίο άλμπουμ που πήραμε από τη Rihanna ήταν το “Anti” το 2016».

Τελικά, οι φωνές επικαλύπτονται μέχρι να θολώσουν μεταξύ τους, ο ήχος σταματάει, στην οθόνη πέφτει μαύρο και βλέπουμε μόνο τη Rihanna να βάζει το δάχτυλο στα χείλη της και να προκαλεί τα μέσα ενημέρωσης να σωπάσουν, ενώ ακολουθεί ένα σύντομο απόσπασμα από το τραγούδι της «Needed Me» από το τελευταίο άλμπουμ της «Anti».

Μήπως αυτό σημαίνει ότι έχει τελικά νέα μουσική στα σκαριά, εκτός από τη συμμετοχή της στο soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever» με τα τραγούδια «Lift Me Up» και «Born Again», παρόλο που ουσιαστικά έχει πει ότι δεν έχει;

Στην επίδειξη μόδας Savage x Fenty Show Vol. 4 τον Νοέμβριο, η Rihanna απάντησε στην αναπόφευκτη ερώτηση για ένα νέο άλμπουμ: «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το Super Bowl είναι ένα πράγμα. Η νέα μουσική είναι ένα άλλο πράγμα. Το ακούτε αυτό, θαυμαστές;» είπε γελώντας.

«Τη στιγμή που το ανακοίνωσα, σκέφτηκα: “Ω, Θεέ μου, θα νομίζουν ότι έρχεται το άλμπουμ μου”. Πρέπει να πιάσω δουλειά», πρόσθεσε.

Αν και οι δηλώσεις της είναι αρκετά σαφείς, το trailer είναι αρκετό για να κάνει τους θαυμαστές – και τις ενοχλητικές φωνές των μέσων ενημέρωσης – να θέσουν ξανά το ερώτημα.

Το φετινό Super Bowl, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο αθλητικό και τηλεοπτικό γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο State Farm Stadium στο Glendale της Αριζόνα στις 12 Φεβρουαρίου.