Rihanna: Ποια είναι τα τραγούδια της για τα οποία είναι περισσότερο υπερήφανη

Στις αρχές του 2022 συμπληρώθηκαν έξι χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ της Rihanna με τίτλο «Anti».

Το άλμπουμ αυτό συχνά αναφέρεται ως ένα από τα πιο αγαπημένα μεταξύ των θαυμαστών της τραγουδίστριας, η οποία περιμένουν με λαχτάρα την επόμενη δισκογραφική δουλειά της.

Ωστόσο, η Rihanna έχει πολλές υποχρεώσεις αυτά τα χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της καταναλώνεται με τη διαχείριση της αυτοκρατορίας της Fenty και την υλοποίηση μιας σειράς φιλανθρωπικών προσπαθειών.

Επίσης, περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ASAP Rocky. Όσο για το πολυαναμενόμενο ένατο άλμπουμ της, μάλλον θα χρειαστεί να συνεχιστεί η αναμονή.

Εν τω μεταξύ, η Rihanna βρήκε την ευκαιρία να κάνει μία μικρή αναδρομή στη δισκογραφία της. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τη social media influencer και make-up artist Mikayla Nogueira, κλήθηκε να αποκαλύψει ποια είναι τα τραγούδια της καριέρας της για τα οποία είναι περισσότερο υπερήφανη.

Πριν η τραγουδίστρια αποκαλύψει την απάντησή της, και οι δύο γέλασαν όταν η Nogueira είπε ότι το αγαπημένο της τραγούδι από τη Rihanna ήταν το «Unfaithful».

«Λατρεύω το “Needed Me” και επίσης λατρεύω το “Diamonds”», είπε η Rihanna επιδεικνύοντας τα διαμαντένια δαχτυλίδια της.

Το «Needed Me» ήταν ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ «Anti» της Rihanna.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε στο Νο 7 του Billboard Hot 100 και έγινε το 29ο τραγούδια της Rihanna που εμφανίζεται στο Top 10 του chart, έχοντας παραμείνει δεκαέξι εβδομάδες στην πρώτη δεκάδα. Αργότερα έγινε η επιτυχία της τραγουδίστριας με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονή στο Hot 100.

Το «Needed Me» έλαβε επίσης μία υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy της Καλύτερης R& B Ερμηνείας.

Το «Diamonds» συμπεριλήφθηκε στο έβδομο άλμπουμ της Rihanna, το «Unapologetic» του 2012. Το τραγούδι έγραψε η Sia μαζί με τους παραγωγούς του, Benny Blanco και StarGate. Το «Diamonds» κατέκτησε την κορυφή των μουσικών charts σε περισσότερες από είκοσι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τόσο το «Needed Me» όσο και το «Diamonds» έχουν γίνει επτά φορές πλατινένια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Rihanna names “Needed Me” and “Diamonds” as two of the songs she’s most proud of. pic.twitter.com/eOVEBlkzOV

— Pop Crave (@PopCrave) March 14, 2022