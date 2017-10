Ένα κύμα ρατσισμού εναντίον της Rihanna έχει ξεσπάσει στο Twitter.

Διάφοροι χρήστες της πλατφόρμας δημοσιεύουν από τον Ιούλιο επεξεργασμένες φωτογραφίες της τραγουδίστριας των Μπαρμπάντος με αλλοιωμένο το χρώμα του δέρματός της. Οι αναρτήσεις επισημαίνουν ότι θα ήταν πιο όμορφη αν είχε γεννηθεί λευκή.

Σύμφωνα με τη βρετανική ιστοσελίδα «Metro», η πρώτη δημοσίευσε αυτού του τύπου χρονολογείται στο 2015 και το προφίλ που ήταν υπεύθυνο για τη ρατσιστική επίθεση μπλοκαρίστηκε αμέσως από τη Rihanna εκείνη την εποχή.

Τώρα, άλλοι λογαριασμοί επαναλαμβάνουν την προσβολή με την αλλαγή στο χρώμα του δέρματος σε αρκετές φωτογραφίες της «RiRi».

Το ρατσιστικό κύμα έχει στοχεύσει και άλλες δημοφιλείς προσωπικότητες από το χώρο του θεάματος, όπως η Beyoncé, όμως όχι στον ίδιο βαθμό.

rihanna would look so much more beautiful if she was white 😍 pic.twitter.com/QqjNnj2V43

Οι οπαδοί της Rihanna έσπευσαν να υπερασπιστούν την αγαπημένη τους τραγουδίστρια με την ανάρτηση φωτογραφιών από λευκές διασημότητες, όπως η Jennifer Lawrence και η Britney Spears, με τη χρήση της ίδιας λεζάντας:

«Θα ήταν τόσο ομορφότερη αν ήταν άσπρη», σε μία προσπάθεια να γελοιοποιηθεί η τάση των ρατσιστικών δημοσιεύσεων.

Say what you want but Jennifer Lawrence would be prettier if she was white pic.twitter.com/b0YqEv01tV

— Rai (@lawrenceskies) September 18, 2017