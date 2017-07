Η Rihanna συνεισφέρει στις παγκόσμιες εκπαιδευτικές προσπάθειες και η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας την Τετάρτη (26/07) αποδεικνύει ότι το έργο της αποδίδει καρπούς.

Ο Πρόεδρος Emmanuel Macron δήλωσε στο Twitter ότι «έχει δεσμευτεί» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης των 264 εκατομμυρίων παιδιών που είναι εκτός σχολείου.

Ο οργανισμός Παγκόσμιας Σύμπραξης για την Εκπαίδευση ανέφερε ότι η Rihanna, παγκόσμιος πρεσβευτής της, συναντήθηκε με τον Macron σχετικά με την επείγουσα ανάγκη χρηματοδότησης της παγκόσμιας εκπαίδευσης.

«Έχουμε επικεντρωθεί στο θέμα της εκπαίδευσης από τις παγκόσμιες πτυχές και θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο», είπε Rihanna στους δημοσιογράφους έξω από το παλάτι του Élysée στο Παρίσι μετά τη συνομιλία τους, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα ευχαρίστησε τον Emmanuel Macron και την «Πρώτη Κυρία» για την «απίστευτη συνάντηση και το πάθος για τα παγκόσμια δικαιώματα και αυτά των κοριτσιών.»

Thank you Mr. President @EmmanuelMacron and Madame First Lady for the incredible meeting and passion for global and girls education! 🇫🇷

— Rihanna (@rihanna) July 26, 2017