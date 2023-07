Rihanna: Η πρώτη γυναίκα με 10 τραγούδια που έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify

Η ανάρτηση της Rihanna για το ρεκόρ.

Μόνο η Rihanna θα μπορούσε να σημειώσει ένα σπουδαίο ορόσημο στις πλατφόρμες streaming ενώ έχουν περάσει επτά και πλέον χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ της.

Η Rihanna είναι πλέον η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα με 10 τραγούδια που έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ μετά το «Anti» του 2016.

Η αστέρας της μουσική έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για την περίσταση, αναφερόμενη τόσο στο νέο ρεκόρ όσο και στο γεγονός είναι η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας τη φράση: «Bad Gal Billi».

«Χωρίς νέο άλμπουμ», σημείωσε η Rihanna, προσθέτοντας μία σημαία των Μπαρμπάντος προς τιμήν της πατρίδας της.

Η Rihanna επέστρεψε δισκογραφικά το προηγούμενο φθινόπωρο με δύο τραγούδια για το soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever», το υποψήφιο για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα «Lift Me Up» και το «Born Again».

Τον Φεβρουάριο ακολούθησε η μεγάλη επιστροφή της Rihanna και η πολυαναμενόμενη εμφάνισή της στο Super Bowl 2023, όπου αποκάλυψε ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

Σε συνέντευξή της που παραχώρησε εκείνο το μήνα, η Rihanna μίλησε για την πίεση που νιώθει να κυκλοφορήσει νέα μουσική με το «πιο συνεκτικό άλμπουμ» της, το «Anti», ως μέτρο σύγκρισης για την επόμενη δισκογραφική δουλειά της.

Η Rihanna πρόσθεσε ότι έχει βάλει στόχο να κυκλοφορήσει το ένατο άλμπουμ της κατά τη διάρκεια του 2023.

«Θέλω να κυκλοφορήσει φέτος. Δηλαδή, ειλικρινά, θα ήταν γελοίο αν δεν κυκλοφορήσει φέτος. Αλλά απλά θέλω να διασκεδάσω», είπε χαρακτηριστικά

«Θέλω απλώς να κάνω μουσική και να κάνω βίντεο. Και χρειάζομαι τη σωστή μουσική υπόκρουση με τα βίντεο. Δεν μπορώ απλά να πάω να γυρίσω ένα βίντεο για να μιλάω εγώ», συνέχισε.

Η Rihanna έγινε η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα στην Αμερική το 2022. Ένα χρόνο αργότερα, υπολογίστηκε ότι η καθαρή αξία της είχε ξεπεράσει τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Investopedia.

Μεγάλο μέρος της περιουσίας της Rihanna αποδίδεται στην εξαιρετικά επιτυχημένη εταιρεία καλλυντικών της, Fenty Beauty, της οποίας είναι συνιδιοκτήτρια με τη γαλλική εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών πολυτελείας LVMH, αλλά και στο brand εσωρούχων Savage x Fenty.

Τα 10 τραγούδια της Rihanna με 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify

1. This Is What You Came For – 1.484.878.436 streams

2. Work – 1.253.291.691 streams

3. Needed Me – 1.251.335.127 streams

4. Love The Way You Lie – 1.220.156.620 streams

5. We Found Love – 1.210.477.217 streams

6. Umbrella – 1.195.212.769 streams

7. Love On The Brain – 1.180.983.185 streams

8. Diamonds – 1.074.823.045 streams

9. Stay – 1.060.058.235 streams

10. FourFiveSeconds – 1.000.365.861 streams