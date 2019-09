Η Rihanna εκφράζει τη στήριξή της στους πληγέντες από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Ντόριαν στις Μπαχάμες και υπόσχεται ότι θα συνεισφέρει με όλες τις δυνάμεις της στην ανακούφιση των θυμάτων.

Η τραγουδίστρια επιθυμεί να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της, ανταποκρινόμενη στην παγκόσμια έκκληση για βοήθεια για την αντιμετώπιση της ιστορικής τραγωδίας που βιώνουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι Μπαχάμες.

Την Κυριακή (01/09) ο τυφώνας Ντόριαν έπληξε τα βόρεια νησιά του αρχιπελάγους της Καραϊβικής Θάλασσας, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές.

Κατεστραμμένα σπίτια ξεριζωμένα δέντρα, χιλιάδες άστεγοι στα νησιά Grand Bahama και Abaco και ελλείψεις φάρμακα, τρόφιμα και νερό συνθέτουν ένα σκηνικό Αποκάλυψης που απαιτεί τη συνδρομή της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπισή του.

Οι εικόνες απόλυτης καταστροφής άγγιξαν τη Rihanna, η οποία δήλωσε μέσω Twitter τη συμπαράστασή της στους πληγέντες.

«Ειλικρινά ραγίζει την καρδιά μου να βλέπω την ολοκληρωτική καταστροφή που έχει επιφέρει ο τυφώνας Ντόριαν στις Μπαχάμες», έγραψε.

It truly breaks my heart to see the complete devastation that #HurricaneDorian is having on the Bahamas!

Αμέσως μετά η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «The Clara Lionel Foundation», που έχει δημιουργήσει η ίδια, πρόκειται να προσφέρει βοήθεια και ανακούφιση στους πληγέντες από τον τυφώνα.

«Είστε στις προσευχές μας και το The Clara Lionel Foundation ήδη εξετάζει τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε», σημείωσε.

You are in our prayers and @ClaraLionelFdn is already figuring out how best we can help! #HurricaneDorain #Bahamas

