Rihanna: Προσφέρει 1,4 εκατομμύρια για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού στα Μπαρμπάντος

Η Rihanna δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της στην πατρίδα της εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η πρωθυπουργός των Μπαρμπάντος, Mia Mottley, ανακοίνωσε ότι η 31χρονη τραγουδίστρια, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος προσφέρθηκε να αγοράσει συσκευές αναπνευστικής υποστήριξης αξίας 1,4 εκατομμυρίου δολαρίων Μπαρμπάντος. Το ποσό αντιστοιχεί σε 700.000 αμερικανικά δολάρια.

Την είδηση αναμετέδωσε ο λογαριασμός Kevz Politics στο Twitter, που παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις στις χώρες της Καραϊβικής

Μέχρι στιγμής η νησιωτική χώρα των Μπαρμπάντος έχει αναφέρει έξι κρούσματα του κορονοϊού ανάμεσα στους 277.000 κατοίκους της, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής πληθυσμού το 2010.

Η πρωθυπουργός Mia Mottley έχει ήδη απευθύνει δύο διαγγέλματα μέσα σε δύο ημέρες για να ενημερώσει το λαό ότι η κυβέρνησή της έχει δεσμεύσει το ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων Μπαρμπάντος (750 εκατ. δολ. ΗΠΑ) για να αντιμετωπίσει το νησί την πανδημία του κορονοϊού και τις επιπτώσεις της.

#BREAKING – Barbados PM Mia Mottley announces that Barbadian songstress @rihanna has offered to purchase ventilators worth a total BB$1.4 million (US$700,000) for Barbados as it tackles the coronavirus pandemic pic.twitter.com/0gjOdsPEYF

— Kevz Politics (@KevzPolitics) March 21, 2020