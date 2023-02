Η Rihanna για το νέο άλμπουμ της: «Θα ήταν γελοίο αν δεν κυκλοφορούσε φέτος»

«Θέλω απλώς να διασκεδάσω», σχολιάζει η RIhanna για τις προθέσεις της για το νέο άλμπουμ της.

Η Rihanna φωτογραφίζεται για το νέο τεύχος του British Vogue μαζί με τον εννέα μηνών γιο της και τον σύντροφό της A$AP Rocky και μιλά για τα σχέδιά της για το επόμενο άλμπουμ της.

Αν και το περιοδικό φάνηκε επιφυλακτικό όταν τη ρώτησε για το πολυαναμενόμενο – επτά χρόνια για την ακρίβεια – ένατο άλμπουμ της, τον διάδοχο του «Anti» του 2016, η Rihanna έδωσε περισσότερες απαντήσεις από όσες έχει δώσει ποτέ τα χρόνια που προηγήθηκαν πριν από την πρόσφατη εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl.

«Θέλω να είναι φέτος», είπε, αναφερόμενη στην ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ.

«Δηλαδή, ειλικρινά, θα ήταν γελοίο αν δεν συνέβαινε φέτος. Αλλά θέλω απλώς να διασκεδάσω. Θέλω απλώς να κάνω μουσική και να φτιάχνω βίντεο», συνέχισε.

Η British Vogue αναφέρει επίσης ότι η Rihanna δεν έχει σταματήσει να ηχογραφεί μουσική τα τελευταία χρόνια, αν και η ίδια παραδέχεται ότι τα ακυκλοφόρητα τραγούδια που έχει στο θησαυροφυλάκιό της διαθέτουν ήχους και στυλ από τα οποία τα έχει αφήσει πίσω της.

«Είναι σχεδόν σαν να προσπαθείς να ντυθείς όπως ντυνόσουν κάποτε. Λες: “Όχι, όχι. Δεν θα τα φορούσα ποτέ ξανά αυτά”. Το γούστο σου αλλάζει, το vibe σου αλλάζει», εξήγησε.

Η Rihanna σημείωσε επίσης ότι το «Anti» είναι «πραγματικά το πιο εξαιρετικό άλμπουμ μου», κάτι που της ήταν εύκολο να το συνειδητοποιήσει εκ των υστέρων, παρά το γεγονός ότι αισθανόταν μακριά από αυτό εκείνη τη στιγμή.

«Έμοιαζε πάντα με το πιο συνεκτικό άλμπουμ που έχω κάνει. Όταν το αναλύεις και συνειδητοποιείς ότι αυτό το άλμπουμ πηγαίνει από το “Work” στο “Kiss It Better” στο “Needed Me” στο “Love on the Brain” στο “Sex With Me” στο “Desperado”… Και με κάποιο τρόπο όλα ταιριάζουν και ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν είχε πρόβλημα», ανέφερε.

Μιλώντας για την πίεση που συνδέεται με την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ, η Rihanna εξέφρασε τις αμφιβολίες της.

«Αν δεν είναι καλύτερο από (το “Anti”), τότε δεν αξίζει καν τον κόπο… Αλλά αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίζεις τη μουσική, γιατί η μουσική είναι μια διέξοδος και ένας χώρος για να δημιουργήσεις, και μπορείς να δημιουργήσεις οτιδήποτε», είπε.

«Δεν χρειάζεται καν να είναι σε κάποια κλίμακα. Απλά πρέπει να είναι κάτι που φαίνεται ωραίο. Μπορεί να είναι απλά ένα τραγούδι που μου αρέσει. Θα μπορούσε κυριολεκτικά να είναι τόσο απλό», σημείωσε.