Κατά μήκος της φετινής χρονιάς πολλά δημοσιεύματα γράφτηκαν και πολλές φήμες αναπτύχθηκαν σχετικά με τη δισκογραφική επάνοδο της Rihanna.

Το μόνο άτομο που γνωρίζει την απόλυτη αλήθεια είναι φυσικά η 30χρονη τραγουδίστρια. Η «RiRi» απάντησε για πρώτη φορά σε ένα από τα ασταμάτητα ερωτήματα που κάνουν οι θαυμαστές της, αφού αγωνιούν για το νέο άλμπουμ της.

Σε ένα μήνα συμπληρώνονται τρία χρόνια από την κυκλοφορία του όγδοου προσωπικού δίσκου της Rihanna. Το τριπλά πλατινένιο «ANTI» αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και ήταν ένα από τα 18 εμπορικότερα άλμπουμ εκείνης της χρονιάς παγκοσμίως, σύμφωνα με τα δεδομένα της IFPI.

Έκτοτε το «Navy», όπως ονομάζεται το κοινό της τραγουδίστριας από τα Μπαρμπέιντος, περιμένει μάταια μία επίσημη ανακοίνωση που θα πληροφορεί για το επόμενο άλμπουμ της Rihanna.

Τελικά, η αστέρας της R&B απάντησε η ίδια σε ένα από τα ερωτήματα των θαυμαστών της και ενημέρωσε μονολεκτικά ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της θα κυκλοφορήσει εντός του 2019.

Looks like Rihanna is dropping her album in 2019. pic.twitter.com/RfQq9T6AZ2

— Karen Civil (@KarenCivil) December 22, 2018