Η Rihanna πηγαίνει κόντρα στο μουσικό ρεύμα και αμφισβητεί τις τάσεις.

Το «Love On The Brain» της Rihanna είναι αυτό που ονομάζουμε αληθινή επιτυχία.

Ακόμη και χωρίς την υποστήριξη από video clip, το single γνώρισε μεγάλη επιτυχία και κατορθώνει τώρα να αποσπάσει το χαρακτηρισμό του «Billboard» ως το pop τραγούδι της χρονιάς με τη μεγαλύτερη επιρροή.

Μετά την εμφάνιση της «RiRi» στα περσινά MTV Video Music Awards, όπου βραβεύθηκε με το τιμητικό «Video Vanguard Award», το «Love On The Brain» έλαβε το χρίσμα και στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 έγινε το τέταρτο single του «ANTI», του τελευταίου δίσκου της τραγουδίστριας από το Μπαρμπάντος.

Έχοντας ξεκινήσει μία αργή άνοδο, το τραγούδι κέρδισε την υποστήριξη των ραδιοφώνων και αναρριχήθηκε έως το Top 5 του αμερικανικού «Billboard Hot 100», όπως και του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Η Rihanna ένωσε όλα τα δημογραφικά δεδομένα μεταξύ φύλων και ηλικιών, σημειώνει το «Billboard». Η δυνατή R&B μουσική ήταν ιδανική για τους ακροατές των urban ραδιοφώνων, ενώ το ρετρό ύφος και το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε μία pop star καλύπτουν τις ανάγκες του ενήλικου ακροατηρίου.

Ένας άλλο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του «Love On The Brain» είναι η εξαιρετική φωνητική απόδοση της Rihanna.

Εάν υπάρχει μία τραγουδίστρια αρκετά ικανή για να αντιμετωπίσει το σπαραχτικό συναισθηματικό βάθος των στίχων, αυτή είναι αναμφίβολα η Rihanna. Η επιτυχία του «Love On The Brain» στα pop ραδιόφωνα είναι ένα σπάνιο εύρημα, επειδή η παρουσία της παραδοσιακής R&B είναι παράδοξη.

Το «Love On The Brain» έχει συγκριθεί με κλασικές μπαλάντες από τη δεκαετία του 1990, όπως το «My Heart Will Go On» της Celine Dion και το «Un-Break My Heart» της Toni Braxton ή το «Hello» της Adele από νεότερες κυκλοφορίες.