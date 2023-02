Rihanna, Kendrick Lamar και Drake συγχαίρουν τον LeBron James για το ρεκόρ πόντων στο NBA

Πλήθος αστέρων συνεχάρη τον θρύλο του μπάσκετ LeBron James, ο οποίος έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Kareem-Abdul Jabbar που είχε μείνει αλώβητο για 39 έτη.

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα εναντίον των Oklahoma City Thunder στην έδρα των Los Angeles Lakers, το Crypto.com Arena, ο LeBron James ξεπέρασε τους 38.387 πόντους της καριέρας του Kareem-Abdul Jabbar μετά από εβδομάδες αγωνίας και για το ιστορικό ρεκόρ τού έδωσαν τα συγχαρητήριά τους καλλιτέχνες όπως η Rihanna, ο Kendrick Lamar, ο Snoop Dogg, ο Justin Timberlake και ο Bruno Mars.

Μόλις κατακάθισε η σκόνη, ο Jabbar παρέδωσε τελετουργικά μία μπάλα μπάσκετ στον νέο κορυφαίο σκόρερ του NBA όλων των εποχών σε μια συγκινητική τελετή στο κέντρο του γηπέδου, αφού ο LeBron James πέτυχε τον 36ο πόντο της βραδιάς με ένα step-back jumper.

Σε ένα βίντεο του NBA, ο Kendrick Lamar έπλεξε το εγκώμιο του νέου κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών, αναφέροντας: «Από τη στιγμή που μπήκες στο πρωτάθλημα, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί που σε αμφισβητούσαν και σε έλεγαν όχι και τους ανθρώπους που πίστευαν ότι δεν θα έφτανες τόσο μακριά, τους απέδειξες ότι έκαναν λάθος, φίλε».

Η Rihanna είπε: «Είμαι τόσο ευγνώμων που έζησα αυτή την ιστορική στιγμή… Το αγαπημένο μου πράγμα ως οπαδός του LeBron James είναι να σε βλέπω να αποδεικνύεις την αξία σου ξανά και ξανά ενάντια σε όλες τις πιθανότητες και κάθε αμφιβολία».

«Σε ευχαριστώ που μας εκπροσωπείς όλους μας. Συνέχισε να προσπαθείς πάντα για τα μεγαλεία και συγχαρητήρια βασιλιά James», συνέχισε.

Ο Snoop Dogg φόρεσε μία φανέλα των LA Lakers και σχολίασε: «Είναι πάντα διασκεδαστικό να βλέπεις έναν Laker να τα καταφέρνει».

