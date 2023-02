Rihanna: Η καλύτερη εβδομάδα της καριέρας της σε streams μετά το Super Bowl

Τα «Umbrella», «Lift Me Up» και «Diamonds» ήταν τα τρία πιο δημοφιλή τραγούδια της Rihanna στις ΗΠΑ.

Η Rihanna κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα της καριέρας της σε streams στις ΗΠΑ μετά την εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl 2023 στις 12 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη Luminate, η οποία παρέχει τα δεδομένα για τα charts του Billboard, το σύνολο των τραγουδιών της συγκέντρωσε 166,13 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ την εβδομάδα που έληξε στις 16 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για αύξηση κατά 155,6% σε σύγκριση με το σύνολο των 65 εκατομμυρίων streams της εβδομάδας πριν από το Super Bowl

Η προηγούμενη καλύτερη εβδομάδα της Rihanna στις πλατφόρμες streaming – και η μόνη άλλη εβδομάδα όπου ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια streaming – ήταν η εβδομάδα που έληξε στις 25 Φεβρουαρίου 2016, όταν τα τραγούδια της κατέγραψαν 101,53 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ, λίγο μετά την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ της, «Anti».

Τα πέντε πιο δημοφιλή τραγούδια της Rihanna μετά την εμφάνισή της στο Super Bowl 2023 με βάση τα streams στις ΗΠΑ, ήταν το «Umbrella» με τη συμμετοχή του Jay-Z (9,53 εκατ. streams, αύξηση 203,4%), το «Lift Me Up» (8,68 εκατ. streams, αύξηση 31,5%), το «Diamonds» (8,44 εκατ. streams, αύξηση 288,2%), το «Love on the Brain» (8,11 εκατ. streams, αύξηση 105,4%) και το «We Found Love» με τον Calvin Harris (7,61 εκατ. streams, αύξηση 264,5%).

Από αυτά, η Rihanna τραγούδησε τρία τραγούδια κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του Super Bowl 2023: το «Umbrella», το «Diamonds» και το «We Found Love». Το «Lift Me Up», εν τω μεταξύ, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο για τις ανάγκες της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever» και ήταν το πρώτο τραγούδι της μετά από έξι χρόνια.

Επίσης, έξι τραγούδια της Rihanna εμφανίστηκαν μετά το Super Bowl στο Top 50 του Streaming Songs Chart του Billboard.

Το «Umbrella» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 25, το «Lift Me Up» επανέρχεται στο Νο. 35, το «Diamonds» στο Νο. 39, το «Love on the Brain» στο Νο. 41, το «We Found Love» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 45 και το «Needed Me» στο Νο. 48. Το «Umbrella» και το «We Found Love» κυκλοφόρησαν το 2007 και το 2011, αντίστοιχα, πριν από την έναρξη του Streaming Songs chart τον Ιανουάριο του 2013.

Όσον αφορά μόνο τα δώδεκα τραγούδια που ερμήνευσε η Rihanna στο ημίχρονο του Super Bowl 2023, συγκέντρωσαν 75,12 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ – αύξηση 273% σε σύγκριση με τα 20,11 εκατομμύρια streams που είχαν συγκεντρώσει την προηγούμενη εβδομάδα.

Το δημοφιλέστερο τραγούδι ήταν, όπως προαναφέρθηκε, το «Umbrella», με 9,53 εκατομμύρια streams.

Εκτός από την αύξηση των streams, η Rihanna κατέγραψε σημαντική άνοδο στις συνολικές πωλήσεις των άλμπουμ της και στα downloads των τραγουδιών της την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 16 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά τις ισοδύναμες πωλήσεις άλμπουμ, η δισκογραφία της Rihanna σημείωσε 142.000 πωλήσεις την εβδομάδα που πέρασε (αύξηση 179,3%). Οι πωλήσεις των άλμπουμ της αυξήθηκαν σε 12.000 (αύξηση 338%) και οι ψηφιακές πωλήσεις των τραγουδιών της εκτοξεύτηκαν σε 73.000 (αύξηση 433%).