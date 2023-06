Rihanna: Το κάλεσμα στην Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ και τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας για την κλιματική αλλαγή

Καθώς οι κοινότητες υποφέρουν όλο και περισσότερο από την κλιματική κρίση, η Rihanna θέλει να βεβαιωθεί ότι δεν θα είναι μόνες τους στον αγώνα τους για αλλαγή.

Στο πλαίσιο της υποστήριξής της στο κάλεσμα της Global Citizen για δράση μέσω της πρωτοβουλίας Power Our Planet, η Rihanna κάλεσε την υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Janet Yellen και τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga να προσφέρουν έμπρακτη στήριξη στις κοινότητες αυτές.

«Χρειαζόμαστε να κάνετε τολμηρές δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της χρηματοδότησης και του χρέους», έγραψε η Rihanna στο Twitter.

Το μήνυμα της Rihanna απευθύνεται τόσο στη Yellen όσο και στον Banga, με την τραγουδίστρια να τους ζητά να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την πρωθυπουργό των Μπαρμπάντος Mia Mottley και «να ενισχύσουν τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις κλιματικές καταστροφές».

Στη συνέχεια τόνισε τη δική της συμβολή στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή: το Ίδρυμα Clara Lionel Foundation, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2012.

Στη δήλωση αποστολής του ιδρύματος αναφέρεται ότι «το CLF επενδύει σε πρωτοβουλίες για την κλιματική δικαιοσύνη στην Καραϊβική και τις Ηνωμένες Πολιτείες και βοηθά τις κοινότητες να προετοιμαστούν για φυσικές καταστροφές και να αντέξουν σε αυτές».

Hey @SecYellen & #AjayBanga, will you join @miaamormottley and step up for communities hit hardest by climate emergencies? We need you to make bold commitments to finance & debt reforms. I address climate change w/ @ClaraLionelFdn—now it’s your turn. https://t.co/7gBeshKIg7

— Rihanna (@rihanna) June 20, 2023