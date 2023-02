Rihanna: Γιατί αποκάλυψε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της στο Super Bowl

Η Rihanna ήθελε να δείξει ότι «μπορείς να τα ισορροπήσεις όλα».

Η Rihanna εξέπληξε τους πάντες αποκαλύπτοντας κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο ημίχρονο του Super Bowl 2023 ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, λίγους μήνες αφότου έγινε μητέρα για πρώτη φορά και είναι ενθουσιασμένη με το πόσο καλά πήγε το επικό σόου.

Αν και δεν ανακοίνωσε επίσημα την είδηση της εγκυμοσύνης της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, εκπρόσωπος της Rihanna επιβεβαίωσε την είδηση στα μέσα ενημέρωσης λίγο μετά την ολοκλήρωση του Super Bowl 2023.

Μια πηγή δήλωσε στο ET: «Ξέρει ότι ήταν μία παράσταση που θα μείνει αξέχαστη και αυτό ήθελε. Της αρέσει που η παράσταση λειτούργησε και ως μια τόσο συναρπαστική ανακοίνωση για εκείνη και την οικογένειά της»

«Η Rihanna ήθελε να εμφανίσει ένα μήνυμα ενδυνάμωσης και να δείξει ότι μπορείς να τα ισορροπήσεις όλα και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα», πρόσθεσε η πηγή σχετικά με τον λόγο που η 34χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε έγκυος στη σκηνή του Super Bowl.

«Αισθάνεται πολύ σίγουρη και ευγνώμων αυτή τη στιγμή», σημείωσε.

Η Rihanna πραγματοποίησε μία λαμπερή κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του Super Bowl 2023 την Κυριακή στο State Farm Stadium στο Glendale της Αριζόνα και χάιδεψε τρυφερά πολλές φορές τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ χόρευε σε υπερυψωμένες πλατφόρμες και ερμήνευε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Η αστέρας της μουσικής ξεκίνησε την εμφάνισή της με το «Bitch Better Have My Money», πριν περάσει στο «Where Have You Been» και συνεχίσει με ένα medley από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της, όπως τα «Only Girl In The World», «We Found Love» και «S&M», μεταξύ άλλων.

«Η Rihanna είναι ενθουσιασμένη με το πώς πήγε η εμφάνισή της στο ημίχρονο. Υπήρχαν αλλαγές και βελτιώσεις μέχρι το τέλος, αλλά νιώθει πολύ χαρούμενη με τις επιλογές της και το τελικό αποτέλεσμα», ανέφερε.

Πριν από τον μεγάλο αγώνα μία άλλη πηγή δήλωσε στο ET ότι η τραγουδίστρια είναι «πιο ευτυχισμένη από ποτέ», καθώς πέρασε χρόνο με την οικογένειά της και δουλεύοντας πάνω στην εμφάνισή της.

Στην προετοιμασία της για τη συμμετοχή της στο Super Bowl 2023 συμμετείχε ακόμη και η οικογένειά της, με την πηγή να αναφέρει ότι ο A$AP Rocky και ο γιος τους -που γεννήθηκε τον Μάιο- παρακολούθησαν τις πρόβες της.

«Η Rihanna είναι πολύ ενθουσιασμένη. Είναι πραγματικά συγκεντρωμένη στη δουλειά και θέλει να εντυπωσιάσει τους θαυμαστές της. Έβαλε όλο τον εαυτό της σε αυτό. Έκανε αυστηρή δίαιτα ενόψει της εμφάνισής της στο ημίχρονο και προσπαθεί να τρώει καθαρά και να είναι υγιής», εξήγησε η πηγή.