Η Rihanna θα είναι επίσης παραγωγός της ταινίας και θα γράψει και θα ηχογραφήσει νέα τραγούδια για τις ανάγκες της.

Η Rihanna θα είναι η φωνή της Στρουμφίτας στη νέα ταινία για τα «Στρουμφάκια».

Η 35χρονη τραγουδίστρια, η οποία είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον A$AP Rocky, έκανε μια εμφάνιση – έκπληξη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Paramount Pictures στο CinemaCon στο Λας Βέγκας την Πέμπτη 27 Απριλίου για να αποκαλύψει τη συμμετοχή της.

«Προσπάθησα να πάρω το ρόλο του Παπα-Στρουμφ, αλλά δεν τα κατάφερα», αστειεύτηκε η αστέρας της μουσικής και των επιχειρήσεων.

Διαφήμιση

Η Rihanna θα είναι επίσης παραγωγός της νέας ταινίας για τα «Στρουμφάκια», η οποία είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο το 2025.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Paramount Pictures, η Rihanna πρόκειται επίσης «να γράψει και να ηχογραφήσει νέα τραγούδια» για τις ανάγκες της ταινίας.

Ο επίσημος τίτλος της επερχόμενης ταινίας της Paramount Pictures για τα «Στρουμφάκια» δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ενώ δεν έχουν γίνει επίσης γνωστές μέχρι αυτή τη στιγμή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καστ και την πλοκή της ταινίας.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας θα επιμεληθεί ο Chris Miller («Shrek», «Παπουτσωμένος Γάτος») με τον Matt Landon να τον υποστηρίζει ως δεύτερος σκηνοθέτης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Rihanna: Έγινε η γυναίκα με τους περισσότερους followers στο Twitter

Η Katy Perry είχε δανείσει στο παρελθόν τη φωνή της στη Στρουμφίτα στην ταινία «Τα Στρουμφάκια» του 2011 και στη συνέχεια στην ταινία «Τα Στρουμφάκια 2» του 2013, ενώ μια ακομη τραγουδίστρια, η Demi Lovato, ανέλαβε τον ρόλο στην ταινία «Τα Στρουμφάκια: Το Χαμένο Χωριό» του 2017.

Οι τρεις προηγούμενες ταινίες είχαν δημιουργηθεί από τη Sony Pictures, αλλά η επερχόμενη ταινία θα είναι η πρώτη παραγωγή της Paramount Pictures για τα «Στρουμφάκια».

Η Rihanna έχει δανείσει ξανά τη φωνή της σε χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων στην ταινία «Home» (Επιτέλους Φτάσαμε Σπίτι) το 2015.

Επίσης, η Rihanna έχει στο βιογραφικό της σημαντικές συμμετοχές στη μεγάλη οθόνη σε ταινίες όπως το «Ocean’s 8», το «Battleship», το «This Is The End» και το «Valerian and the City of a Thousand Plants».

Στο παρελθόν, η Rihanna είχε παραδεχτεί ότι θα ήθελε να κερδίσει μια ημέρα ένα Όσκαρ.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι στη λίστα των στόχων της ένα βραβείο Όσκαρ δήλωσε στην εφημερίδα Sun on Sunday: «Θα ήθελα πολύ να φτάσω εκεί μια μέρα. Ποιος δεν θέλει να του λένε ότι κάνει σπουδαία δουλειά;».

«Οποιαδήποτε επιβεβαίωση ότι η δουλειά σου έχει αντίκτυπο είναι ικανοποιητική. Δουλεύω σκληρά και βάζω τα πάντα σε ό,τι κάνω, αλλά τα υπόλοιπα δεν εξαρτώνται από εμένα», είπε.

«Δεν νομίζω ότι κανείς δημιουργεί ένα άλμπουμ με τη σκέψη ότι θα κερδίσει ένα Grammy ή κάνει μια ταινία με τη σκέψη ότι θα κερδίσει ένα Όσκαρ. Αυτό που κάνεις είναι να δουλεύεις όσο πιο σκληρά μπορείς και αν ακολουθούν τα βραβεία, τότε αυτό είναι υπέροχο», σημείωσε η Rihanna.