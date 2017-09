Η Rihanna λάνσαρε την προσωπική της σειρά καλλυντικών «Fenty Beauty» νωρίτερα αυτό το μήνα και έτυχε αποδέκτρια επαίνων για την προσαρμογή της σε ένα ευρύτερο φάσμα δερματικών αποχρώσεων.

Όμως οι φιλόζωοι θαυμαστές της pop star, ζήτησαν πρόσφατα τη διαβεβαίωση ότι η μάρκα δεν έχει πραγματοποιήσει δοκιμές σε ζώα.

Για να μετριάσει τις ανησυχίες, η χρήστης Danique Rebelle του Twitter ανάρτησε στιγμιότυπα των μηνυμάτων που αντάλλαξε με την τραγουδίστρια, όπου τη ρώτησε εάν τα προϊόντα είχαν υποβληθεί σε δοκιμές σε ζώα.

Η Rihanna απάντησε: «Με αποκαλείς ζώο;» Αργότερα έστειλε στη Danique Rebelle ένα σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα της «Fenty Beauty», η οποία αναφέρει ότι όλα τα προϊόντα αποφεύγουν σκληρές πρακτικές του είδους.

she really did THAT with #FENTYBeauty. other make-upbrands should take notes. pic.twitter.com/UkqyXcpprS

— Danique (@DaniqueRebelle) September 3, 2017