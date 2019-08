Η Rihanna έχει ετοιμάσει ένα καινούργιο τραγούδι με τίτλο «Private Loving».

Η τραγουδίστρια κατοχύρωσε το συγκεκριμένο τραγούδι στη βάση δεδομένων του οργανισμού διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων BMI και την ανακάλυψη έκανε λογαριασμός του Twitter που ασχολείται με τα νέα της.

Δημιουργοί του τραγουδιού είναι η ίδια η Rihanna, ο Τζαμαϊκανός dancehall / raggae καλλιτέχνης Demarco και η Βρετανίδα τραγουδίστρια – δημιουργός Monique Lawz.

Η είδηση προκάλεσε αναστάτωση στο «Navy», όπως ονομάζονται οι φανατικοί θαυμαστές της διάσημης τραγουδίστριας, οι οποίοι κατέκλυσαν το Twitter με σχόλια έκπληξης και ανυπομονησίας.

🚨 A new song called "Private Loving" has been registered on BMI. The song is written by Rihanna and Demarco (Jamaican dancehall/reggae artist) #R9 pic.twitter.com/b9rr6bndc5

— Rihanna News (@Rihanna2) August 17, 2019