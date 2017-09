Ο πιο αναπάντεχος θαυμαστής της Rihanna δεν είναι άλλος από τον Marilyn Manson.

Ο Marilyn Manson ανέφερε πρόσφατα ότι εμπνεύστηκε από τη Rihanna και τώρα επανέρχεται με νέες δηλώσεις.

Σε συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή «Beats 1» του Zane Lowe, ο Αμερικανός καλλιτέχνης επαίνεσε την pop τραγουδίστρια Rihanna και την περιέγραψε ως μία από τους πιο «επικίνδυνους» καλλιτέχνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

«Πριν από το γύρισμα του τελευταίου μου video clip, είχα αυτή τη συζήτηση με τον Tom Wyatt (σκηνοθέτης του «We Know Where You Fucking Live») και με ρώτησε: “Ποιον θέλεις να συναγωνιστείς σε σχέση με μουσική ή τα βίντεο σε αυτό το στιλ; Είπα, “τη Rihanna”. Το βίντεο για το “Bitch Better Have My Money” είναι σκληροπυρηνικό», ανακάλεσε ο Marilyn Manson.

Ο 48χρονος Αμερικανός μίλησε και τα υπόλοιπα video clip της Rihanna:

«Στην πραγματικότητα, όλα τα βίντεό της είναι σκληροπυρηνικά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βίντεο (για το «Bitch Better Have My Money») επειδή: α’ είναι σκληροπυρηνικό, β’ επειδή είναι απειλητικό και γ’ επειδή παίζει ο Mads Mikkelsen από το “Hannibal”, την αγαπημένη μου τηλεοπτική σειρά. Και μετά, δ’, κρεμά ανάποδα μία κοπέλα, τη σκοτώνει και έχει ένα γιοτ. Και κατά κάποιον τρόπο, σύμφωνα με τον Τύπο, τα βίντεό μου είναι πιο προσβλητικά. Τι εννοείς;», τόνισε.

Ο Marilyn Manson δε σχολίασε θετικά μόνο το video clip του «BBHMM». Πρόσφατα ανέφερε ότι το τελευταίο άλμπουμ της Rihanna, το «ANTI» και συγκεκριμένα το τραγούδι «Love On The Brain» αποτέλεσαν έμπνευση για το δικό του επερχόμενο δίσκο.

