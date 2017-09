Η Rihanna και η σκηνική παρουσία της έδωσαν έμπνευση στον Marilyn Manson για τη νέα δισκογραφική δουλειά του.

Ο Marilyn Manson ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του επερχόμενου δίσκου του με τίτλο «Heaven Upside Down» (6 Οκτωβρίου), αποκαλύπτοντας συγχρόνως το εξώφυλλο και τη λίστα των τραγουδιών.

Πρόκειται για το διάδοχο του «The Pale Emperor» από το 2015 και σύμφωνα με τον ίδιο τον Marilyn Manson, το «ANTI» της Rihanna και ιδιαίτερα το αγαπημένο του κοινού «Love On The Brain«, ήταν ένα μεγάλο πεδίο επιρροής για εκείνον.

«Αρκετά παράξενα, ένας από τους δίσκους που επηρέασαν έντονα αυτό το άλμπουμ και δεν πρέπει να το πάρετε κυριολεκτικά, είναι ο τελευταίος δίσκος της Rihanna. Αυτό το τραγούδι, το “Love On The Brain”, με χτύπησε πραγματικά επειδή την είδα να το τραγουδά ζωντανά και απλά… το εννοούσε. Και νομίζω ότι ίσως αυτό είναι που αρέσει στους ράπερ από εμένα», δήλωσε ο Marilyn Manson στο «Consequence of Sound».

Συνεχίζοντας, ο 48χρονος καλλιτέχνης πρόσθεσε:

«Θεωρούν ότι είσαι ειλικρινής και πραγματικός και νομίζω ότι αυτό είναι μέρος της rap κουλτούρας, καθώς αποτελούσε κομμάτι του punk rock και του real rock ή όπως θες να το αποκαλέσεις. Μπορείς να πεις πότε κάτι έχει εξαναγκαστεί και προσπαθεί να είναι κάτι που δεν είναι. Δεν πρόκειται για τον αριθμό των τατουάζ που έχεις ή αν λες αρκετά “fuck” σε ένα τραγούδι, είναι στον τρόπο που το λες. Είναι ο τρόπος που ζεις τη ζωή σου», κατέληξε.

Το νέο single του Marilyn Manson από το «Heaven Upside Down» ονομάζεται «We Know Where You Fucking Live» και μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω: