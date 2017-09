Η Rihanna χρησιμοποίησε το Twitter της για να υποβάλλει ένα επείγον αίτημα στον Donald Trump, το σημερινό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κάλεσε τη χώρα να αυξήσει τις κυβερνητικές προσπάθειες για να βοηθήσει τους Αμερικανούς πολίτες που υπέφεραν από τον τυφώνα που έπληξε το Πουέρτο Ρίκο.

Το νησί της Καραϊβικής, το οποίο είναι αμερικανικό έδαφος, χτυπήθηκε από τον τυφώνα «Μαρία» την περασμένη εβδομάδα (24 Σεπτεμβρίου), ο οποίος διέκοψε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και άφησε πολλούς από τους 3,4 εκατομμύρια πολίτες χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό και ανίκανους να έρθουν σε επαφή με τις οικογένειές τους.

Στη δημοσίευσή της, η Rihanna μοιράστηκε το εξώφυλλο του περιοδικού «Daily News». «Δεν υπάρχει φαγητό, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει ιατρική περίθαλψη για όσους πεθαίνουν… Το Πουέρτο Ρίκο χρειάζεται περισσότερη βοήθεια, κύριε Πρόεδρε», ανέφερε η επικεφαλίδα επάνω από τον πηχυαίο τίτλο «Αμερικανική τραγωδία».

Μετά από τις συγκλονιστικές πληροφορίες, η 29χρονη τραγουδίστρια έγραψε, απευθυνόμενη στον «πλανητάρχη»: «Αγαπητέ Donald Trump, ξέρω ότι πιθανότατα το έχετε δει ήδη, αλλά απλά ήθελα να σιγουρευτώ! Μην αφήσετε τους ανθρώπους σας να πεθάνουν έτσι.»

Dear @realDonaldTrump I know you've probably already seen this, but I just wanted to make sure!

Don't let your people die like this. pic.twitter.com/mDO848JAUx

— Rihanna (@rihanna) September 28, 2017