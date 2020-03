Η Rihanna δωρίζει μέσα ατομικής προστασίας στα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης

H Rihanna συνεχίζει απρόσκοπτα το φιλανθρωπικό έργο της εν μέσω της πανδημίας.

Η 32χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας αντέδρασε εγκαίρως όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού στην πατρίδα της, τα Μπαρμπάντος, και προσφέρθηκε να αγοράσει αναπνευστήρες αξίας 1,4 εκατομμυρίων τοπικών δολαρίων προκειμένου να εξοπλιστούν οι νοσοκομειακές κλίνες της χώρες.

Αμέσως μετά το ίδρυμα Clara Lionel Foundation της Rihanna ανακοίνωσε ότι δωρίζει 5 εκατομμύρια δολάρια στη μάχη κατά του κορονοϊού που δίνουν οι ΗΠΑ και ο υπόλοιπος πλανήτης.

Το ποσό θα διατεθεί σε πληθώρα δράσεων για την άμεση αντιμετώπιση του COVID-19.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται ραγδαία στις ΗΠΑ και ειδικότερα στη Νέα Υόρκη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα από κάθε άλλη χώρα στον πλανήτη, 104.256 σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταμέτρηση, ενώ σχεδόν τα μισά κρούσματα της χώρας εντοπίζονται στη Νέα Υόρκη (46.262).

Η έλλειψη των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στη Νέα Υόρκη καθώς εντείνεται η μάχη με τον κορονοϊό.

Το απόγευμα της Πέμπτης (26/03) ο Andrew Cuomo, κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, ευχαρίστησε μέσω Twitter μία σειρά από επιχειρήσεις και ιδιώτες για τις δωρεές ιατρικού υλικού και εξοπλισμού.

Στο μήνυμά του συμπεριέλαβε και τη Rihanna, η οποία δώρισε στην πολιτεία της Νέας Υόρκης μέσα ατομικής προστασίας.

«Είμαστε τόσο ευγνώμονες για τη βοήθειά σου και τη βοήθεια τόσων πολλών άλλων που προσφέρθηκαν», έγραψε ο Cuomo.

Αν και δεν αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες για τη δωρεά της Rihanna, τα μέσα ατομικής προστασίας που παρουσιάζουν σοβαρότερη έλλειψη στα νοσοκομεία περιλαμβάνουν μάσκες, προστατευτικά γυαλιά, γάντια και προστατευτικές στολές.

I want to thank @rihanna and the Rihanna Foundation for donating Personal Protective Equipment to New York State.

We're so appreciative of your help and that of so many others who have stepped up.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 26, 2020