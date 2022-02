Η Rihanna δώρισε ρούχα και τρόφιμα σε άστεγους βετεράνους στρατιωτικούς

«Η Rihanna νοιάζεται για όλους τους βετεράνους».

Η Rihanna έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τους άστεγους βετεράνους στρατιωτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η 33χρονη τραγουδίστρια, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της A$AP Rocky, επισκέφθηκε την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου την κατασκήνωση των βετεράνων στρατιωτικών στο Δυτικό Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια για να δωρίσει προμήθειες στους άστεγους βετεράνους και να ακούσει τις ιστορίες τους και τα προβλήματά τους.

Ο ακτιβιστής και ιδρυτής της εφαρμογής Mr. Checkpoint, Sennett Devermont, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετές φωτογραφίες από την επίσκεψη της Rihanna, την οποία και ευχαρίστησε για την «εκπληκτική καρδιά, το χρόνο και την ενέργειά της».

«Σε ευχαριστώ Rihanna που έβαλες όλη την αγάπη και την υποστήριξή σου και κυρίως τα αυτιά σου για να ακούσεις τους βετεράνους», έγραψε στο Instagram, δημοσιεύοντας μία σειρά από κοινές φωτογραφίες τους.

Για την επίσκεψη της τραγουδίστριας μίλησε αργότερα ένας από τους βετεράνους στρατιωτικούς, σημειώνοντας ότι η Rihanna έφερε προμήθειες και άκουσε τις ιστορίες αρκετών βετεράνων.

«Γνώρισα τη Rihanna! Τη σπουδαιότερη τραγουδίστρια στη Γη. Δώρισε ρούχα, τρόφιμα και νοιάζεται για τους βετεράνους», εξήγησε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram το Ίδρυμα AFTP (Always For The People).

«Βετεράνοι του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Βετεράνοι των πεζοναυτών των ΗΠΑ. Βετεράνοι της Πολεμικής Αεροπορίας. Νοιάζεται για όλους τους βετεράνους. Νοιάζεται για εμάς και μας το έδειξε. Και θα φροντίσει την κατάσταση», πρόσθεσε.

«Παρά τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι βετεράνοι που κοιμούνται σε σκηνές στην άσφαλτο ή σε μικροσκοπικά υπόστεγα στη γη που θα έπρεπε να αποκαλούν σπίτι, μπορούμε να πούμε ότι η ελπίδα και η χαρά μεταδόθηκε στους βετεράνους», έγραψε η μη κερδοσκοπική οργάνωση στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Το γεγονός ότι ενδιαφέρεται πραγματικά και άκουσε τους βετεράνους ξεπέρασε τις καταπληκτικές προμήθειες που δώρισε. Η Rihanna το έκανε αυτό όταν επισκέφθηκε τους βετεράνους σήμερα. Είναι τιμή μας που το ζήσαμε αυτό», σημείωσε το Ίδρυμα AFTP.