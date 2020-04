Η Rihanna και ο CEO του Twitter προσφέρουν 4,2 εκατ. δολάρια στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Η Rihanna ενώνει τις δυνάμεις της με τον CEO του Twitter, τον Jack Dorsey, για να βοηθήσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας που πλήττονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

Το Ίδρυμα Clara Lionel της τραγουδίστριας και ο επικεφαλής της πλατφόρμας ανακοίνωσαν μία κοινή δωρεά ύψους 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων στο ταμείο του δήμου του Λος Άντζελες, ενώ στην Καλιφόρνια εξακολουθούν να ισχύουν μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας με σκοπό τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού.

Η Rihanna και ο Jack Dorsey δεσμεύτηκαν να καταβάλει ο καθένας το ποσό των 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο επαρκεί για να καλυφθούν τα έξοδα δέκα εβδομάδων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, το ποσό θα καλύπτει τις ανάγκες στέγασης και διατροφής περίπου 90 θυμάτων κάθε επτά ημέρες. Αυτός είναι ο αριθμός των ανθρώπων που εμφανίζονται κάθε εβδομάδα στους ξενώνες φιλοξενίας του Λος Άντζελες για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας από την ημέρα που κηρύχθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Εκτιμάται ότι πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας στις ΗΠΑ κάθε χρόνο και ο αριθμός των ανθρωποκτονιών που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία αυξάνεται συνεχώς από το 2010.

Σταθερά αυξάνεται και στην κομητεία του Λος Άντζελες ο αριθμός των γυναικοκτονιών, παρότι έχουν μειωθεί οι συνολικές ανθρωποκτονίες.

Η Rihanna και ο Jack Dorsey αναγνώρισαν ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επιβεβαίωσαν ότι η δωρεά τους είναι «μόνο η αρχή» μιας προσπάθειας ευρείας κλίμακας.

We're joining forces with Twitter/Square CEO @Jack today by co-funding $4.2 million grant to the @MayorsFundLA to address the current crisis for domestic violence victims in Los Angeles as a result of the COVID-19 Safer at Home Order. #startsmall #CLF pic.twitter.com/JKoKb60N3n

— Clara Lionel Fdn (@ClaraLionelFdn) April 9, 2020