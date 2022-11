Το «Born Again» είναι το δεύτερο τραγούδι της Rihanna για το «Black Panther: Wakanda Forever».

Η Rihanna κυκλοφορεί ένα ακόμα καθηλωτικό τραγούδι για το soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever» της Marvel.

To «Born Again» είναι μία mid-tempo μπαλάντα που αναδεικνύει την ξεχωριστή χροιά της φωνής της Rihanna με τη συνοδεία ενός πιάνου και εγχόρδων οργάνων.

Ξεκινώντας μόνο με πιάνο και φωνή, το «Born Again» αποκτά σιγά σιγά ορχηστρικά στοιχεία, δυναμικά συνθεσάιζερ και αρχέγονες ψαλμωδίες. Το single έγραψε ο The-Dream, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπογράψει τις επιτυχίες «Umbrella» και «Birthday Cake» της Rihanna.

«Έτσι, μέχρι να τελειώσουν αυτά τα ποτάμια / Τρέχει μέσα μου / Όπου κι αν είσαι, θα είμαι εκεί / Συνεχίζουμε / Γεννήθηκα ξανά», τραγουδά η Rihanna στο ρεφρέν.

Το «Born Again» είναι το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφορεί η Rihanna για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever».

Στις 28 Οκτωβρίου η Rihanna πραγματοποίησε την μεγάλη και ιδιαίτερα πολυαναμενόμενη δισκογραφική επάνοδο της κυκλοφορώντας με το «Lift Me Up» το πρώτο προσωπικό τραγούδι της μετά από σχεδόν επτά χρόνια και το άλμπουμ της «ANTI», το οποίο είχε αποκαλυφθεί τον Ιανουάριο του 2016.

Το «Lift Me Up» γράφτηκε ως ένας φόρος τιμής στον εκλιπόντα Chadwick Boseman, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία του «Black Panther» το 2018 και έκανε ντεμπούτο στο No. 2 του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ.

Το «Born Again» προστίθεται στην ψηφιακή έκδοση του soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever», το οποίο κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου και διαθέτει και το «Lift Me Up».

Το άλμπουμ «The Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By» περιλαμβάνει τραγούδια από περισσότερους από 40 διεθνείς καλλιτέχνες που ηχογραφήθηκαν στο Λάγος της Νιγηρίας, την Πόλη του Μεξικού, το Λονδίνο και το Λος Άντζελες.

Την παραγωγή του άλμπουμ «Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By» έκαναν ο σκηνοθέτης της ταινίας Ryan Coogler, ο συνθέτης Ludwig Göransson, ο Archie Davis (επικεφαλής του τμήματος δημιουργικού της Def Jam) και ο Dave Jordan.

Εκτός από το «Lift Me Up» και το «Born Again» της Rihanna, το soundtrack της ταινίας «Black Panther Wakanda Forever» περιέχει επίσης τραγούδια από τους Tems («No Woman, No Cry»), Stormzy («Interlude»), Fireboy DML («Coming Back for You»), CKay και PinkPantheress («Anya Mmiri»), Burna Boy («Alone») και άλλους.

Η ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους από τις 10 Νοεμβρίου.