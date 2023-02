Rihanna: Αύξηση 640% στα streams της από την εμφάνισή της στο Super Bowl 2023

Το «Bitch Better Have My Money» σημείωσε αύξηση στα streams μεγαλύτερη από 2.600%.

Η Rihanna επέστρεψε θριαμβευτικά στη σκηνή με την εμφάνισή της στο Halftime Show του Super Bowl 2023 στις 12 Φεβρουαρίου – την πρώτη της σόλο εμφάνιση μετά από επτά χρόνια.

Η αστέρας της μουσικής πραγματοποίησε μία σαγηνευτική εμφάνιση όπου τραγούδησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, από το «Umbrella» μέχρι το «Diamonds» και το «Work» και, όπως ήταν αναμενόμενο, το Super Bowl οδήγησε σε σημαντική αύξηση των streams και των αναζητήσεων που σχετίζονται με τη Rihanna.

Στην πραγματικότητα, από τότε που ανακοινώθηκε ότι η Rihanna θα εμφανιστεί στο Super Bowl 2023 τον περασμένο Σεπτέμβριο, τρία από τα τραγούδια της, τα «Umbrella», «We Found Love» και «Love On The Brain», έσπασαν το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου streams στο Spotify.

Η υπηρεσία streaming αύξησε τους ακροατές της τραγουδίστριας και ενίσχυσε την προσμονή τις ημέρες πριν από το μεγάλο παιχνίδι προωθώντας τη λίστα αναπαραγωγής «This is Rihanna», ένα megamix που περιέχει τις πιο αγαπημένες επιτυχίες της.

Τα συνολικά streams της Rihanna στο Spotify κατέγραψαν αύξηση άνω του 640% σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρατηρήθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου.

Το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε την εμφάνισή της στο Super Bowl 2023, το «Bitch Better Have My Money» του 2015, σημείωσε αύξηση στα streams μεγαλύτερη από 2.600%.

Αρκετά άλλα τραγούδια που τραγούδησε η Rihanna στην εμφάνισή της σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση: Τα streams του «Diamonds» κατέγραψε αύξηση μεγαλύτερη από 1.400%, το «Rude Boy» παρουσίασε αύξηση μεγαλύτερη από 1.170% και το «We Found Love» παρουσίασε αύξηση μεγαλύτερη από 1.160%.

Φυσικά, η ημέρα του Super Bowl 2023, το οποίο διεξήχθη στο State Farm Stadium στο Glendale της Αριζόνα, ήταν επίσης η μεγαλύτερη ημέρα της Rihanna τόσο στο Apple Music όσο και στο Shazam.

Σύμφωνα με την Apple, οι ταυτόχρονοι ακροατές της Rihanna στο Apple Music παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 331% και η πρώτη ώρα μετά την εμφάνισή της στο Super Bowl 2023 ήταν η καλύτερη ώρα της Rihanna στην πλατφόρμα – καταγράφοντας τόσο τους πιο πολλούς ταυτόχρονους ακροατές όσο και τα πιο πολλά streams στην καριέρα της.

Το Shazam ανέφερε επίσης ότι στις 8:31 μ.μ. τοπική ώρα παρατηρήθηκε το λεπτό με τις περισσότερες αναζητήσεις κατά τη διάρκεια του Super Bowl 2023, αλλά και το λεπτό με τα περισσότερα Shazams στις ΗΠΑ μετά το Super Bowl του 2022 και την εμφάνιση των Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar και Mary J. Blige.

Επιπλέον, το «We Found Love» ήταν το τραγούδι της Rihanna με τις περισσότερες αναζητήσεις.

Εν τω μεταξύ, οι 113 εκατομμύρια τηλεθεατές που παρακολούθησαν το Super Bowl 2023 είδαν επίσης μια μίνι διαφήμιση της Fenty Beauty από τη Rihanna, η οποία φρόντισε να ελέγξει το μακιγιάζ της περίπου στα μισά της εμφάνισής της.