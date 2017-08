Ο Diplo είναι ίσως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην pop μουσική αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο δεν έχει καταφέρει να συνεργαστεί: Η Rihanna.

Ο 38χρονος DJ και παραγωγός έχει γράψει ή έχει κάνει την παραγωγή σε τεράστιες επιτυχίες για την Beyoncé (Hold Up), τη Sia (Elastic Heart) και τη M.I.A. (Paper Planes). Περισσότερες επιτυχίες δημιουργεί και αποτελώντας μέλος των Major Lazer, συμπεριλαμβανομένου του «Cold Water» με τον Justin Bieber και του smash hit «Lean On» το 2015, το οποίο κατείχε για σύντομο διάστημα τον τίτλο του τραγουδιού με τα περισσότερα streams όλων των εποχών.

Όλα καλά, αλλά όχι αρκετά για να εντυπωσιάσουν τη Rihanna, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός σε μία συνέντευξη στο «GQ Style»:

«Απλά τη θέλω (τη Rihanna) σε ένα τραγούδι των Major Lazer. Είναι σαν τον έναν καλλιτέχνη που δεν μπορούμε ποτέ να πάρουμε», παραδέχτηκε, προσθέτοντας ότι η «RiRi» μοιάζει προφανής επιλογή για μία δημιουργία των Major Lazer.

«Νομίζω ότι προτού όλοι τελειώσουμε, θα είναι σε ένα δικό μας τραγούδι. Ελπίζω. Αν όχι, δε με νοιάζει πραγματικά. Της πρότεινα το «Lean On» και είπε «δεν κάνω house μουσική». Έσφιξα πολύ σκληρά τη γροθιά μου σε αυτό», αποκάλυψε.

Το «Lean On» προσφέρθηκε επίσης στη Nicki Minaj πριν βρει τελικά φωνή σε μία σχετικά άγνωστη τότε τραγουδίστρια από τη Δανία, τη MØ. Το «Lean On» είναι ένα από τα εμπορικότερα singles όλων των εποχών, με παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 13 εκατομμυρίων.

Η Rihanna μπορεί να απέρριψε το σίγουρο hit, αλλά ο Diplo έμεινε ανεπηρέαστος. Όπως ανέφερε στο «GQ Style», αργότερα συναντήθηκε με την τραγουδίστρια του «Umbrella» στο στούντιο και κάθισε εκεί ως παραγωγός.

Ο Future έπαιξε στη Rihanna «σχεδόν 700 τραγούδια» που θα ήθελε να ηχογραφήσει. Στις τέσσερις το πρωί, ήταν η σειρά του Diplo να δείξει στη Rihanna σε τι δουλεύει: «Έτσι της έπαιξα ένα τραγούδι και είπε: «Ακούγεται σαν reggae τραγούδι σε αεροδρόμιο.» [Γέλια] Έλεγα θα πάω να αυτοκτονήσω.»

Από τότε που δημοσιεύτηκε η συνέντευξη, ο Diplo σχολίασε στα κοινωνικά δίκτυα ότι είναι εντάξει με το να απορρίπτονται τα τραγούδια όσο περνάει χρόνο με τη «RiRi».

I'm fine with getting curved just to hang out with her for an hour https://t.co/nTZ2QyV9y2

— diplo (@diplo) August 8, 2017