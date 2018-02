Ένα ιστορικό ορόσημο σημειώνει το «ANTI» της Rihanna.

Δύο έτη μετά την κυκλοφορία του τελευταίου δίσκου της, η Rihanna συνεχίζει να δημιουργεί καινούρια ρεκόρ.

Το υποψήφιο για βραβείο Grammy «ANTI» είναι το μοναδικό άλμπουμ που διαθέτει οχτώ τραγούδια στο Νο1 της κατάταξης για τα «Dance Club Songs» στο αμερικανικό «Billboard».

Η… βασίλισσα της dance πλέον -και όχι μόνο της R&B- έχει αντικρίσει στην κορυφή του συγκεκριμένου chart το «Work» σε συνεργασία με τον Drake, το «Kiss It Better», το «Needed Me», το «Love On The Brain», το «Sex With Me», το «Pose», το «Desperado» και, τώρα, το «Consideration» με τη συνδρομή της SZA.

Το ρεκόρ για τα «Dance Club Songs» στο «Billboard» είχε διαρκέσει έξι ολόκληρα χρόνια. Προηγούμενη κάτοχος ήταν η Katy Perry με το άλμπουμ «Teenage Dream», το οποίο μέτρησε εφτά τραγούδια του να ανεβαίνουν στην πρώτη θέση την περίοδο 2010 – 2012.

Επιπλέον, η «RiRi» είναι η μόνη καλλιτέχνης που έχει καταφέρει να βρεθεί πέντε φορές στο Νο1 μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Τα τραγούδια του «ANTI» δεν είναι τα μόνα που της έχουν χαρίσει την πρωτιά.

Έχει αναλάβει επίσης τα ηνία με τις συμμετοχές της στο «This Is What You Came For» του Calvin Harris και στο «Wild Thoughts» του DJ Khaled.

Συνολικά, η Madonna είναι το πρόσωπο που κρατά γερά τα σκήπτρα στην ιστορία του chart, με 46 τραγούδια στο Νο1. Μετά το «Consideration» με τη SZA, η συγκομιδή της Rihanna ανέρχεται στα 33 τραγούδια στην κορυφή. Την τριάδα συμπληρώνει η Beyoncé με 22 τραγούδια.