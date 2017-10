Η Rihanna αποκαλύπτει ότι ετοιμάζει το επόμενο βήμα της, όμως θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη μέχρι να μάθουμε περισσότερα.

Συμπληρώνονται σχεδόν δύο χρόνια από τον τελευταίο δίσκο της Rihanna και οι θαυμαστές της προσμένουν με αγωνία μία μουσική είδηση.

Έπειτα από τις δηλώσεις της «RiRi» κατά τα εγκαίνια της σειράς μέικ-απ που έχει λανσάρει, οι ελπίδες τους πρέπει να αναπτερωθούν. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τη διάσημη τραγουδίστρια στο κόκκινο χαλί της εκδήλωση ποια είναι η επόμενη πρόκληση και εκείνη απάντησε μεν, με ένα τόνο μυστηρίου δε.

«Η επόμενη πρόκλησή μου; Δουλεύω επάνω της, αλλά είναι μυστικό. Θα μάθετε περισσότερα την άνοιξη. Δε σταματώ ποτέ», δήλωσε σιβυλλικά η 29χρονη καλλιτέχνιδα.

Ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο επαγγελματικό εγχείρημα της τραγουδίστριας από τo Μπαρμπάντος;

Ελπίζουμε να αφορά τον κόσμο της μουσικής, αφού το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει αρκετά πολυάσχολη σε άλλα πεδία: Επεκτάθηκε στο φιλανθρωπικό έργο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, στη μόδα και στα καλλυντικά.

Το τελευταίο άλμπουμ της Rihanna και κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2016, τιτλοφορούμενο «ANTI», περιέχοντας επιτυχίες όπως τα «Work», «Kiss It Better», «Needed Me» και «Love On The Brain». Επίσης, απέσπασε έξι υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία Grammy.

Η Rihanna δεν έχει αποστασιοποιηθεί από τη μουσική κατά μήκος του 2017. Έχει συναντήσει τον DJ Khaled στο «Wild Thoughts» όπου συμμετέχει και ο Bryson Tiller, έχει συμπράξει με τον Kendrick Lamar στο «LOYALTY.» και έχει συνεργαστεί με τον Future στο «Selfish».

