10 «We Can’t Stop» – Miley Cyrus

«Όταν δούλευα αρχικά σε αυτό το τραγούδι, ήταν για τη Rihanna. Όμως άκουσε το “Pour It Up” και δεν ήθελε να ακούσει το “We Can Not Stop”», είχε αποκαλύψει ο παραγωγός του, Mike WiLL Made-It.