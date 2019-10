Η ευτυχισμένη οικογένεια του Ricky Martin και του Jwan Yosef αναμένεται να αυξηθεί κατά ένα μέλος.

Ο 47χρονος τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι περιμένει μαζί με τον 35χρονο σύζυγό του το τέταρτο παιδί του μέσω παρένθετης μητέρας.

Ο Ricky Martin προχώρησε στην αποκάλυψη της ευχάριστης είδησης κατά τη διάρκεια της βράβευσής του στο 23ο ετήσιο γκαλά του οργανισμού Human Rights Campaign, που επικεντρώνεται στην προστασία και στην εξάπλωση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Ο Πορτορικανός βραβεύτηκε για το φιλανθρωπικό έργο του και για την υποστήριξή του στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Ουάσινγκτον και στο πλευρό του καλλιτέχνη βρέθηκε τόσο ο Yosef όσο και οι δύο δίδυμοι γιοι τους, οι 11 ετών Valentino και Matteo.

«Η οικογένειά μου είναι εδώ», είπε από το βήμα ο Ricky Martin.

«Σύζυγέ μου Jwan σε αγαπώ. Τα όμορφά μου δίδυμα, Valentino και Matteo, είναι επίσης εδώ. Σας αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Είστε η δύναμή μου, με εμπνέεται καθημερινά, με παρακινείτε να συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω και είστε εκπληκτικά παιδιά. Σας αγαπάω. Η Lucia, το μικρό κοριτσάκι μου που δεν είναι εδώ μαζί μας, έμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά, όμως είναι και εκείνη το φως της ζωής μου», ήταν τα τρυφερά λόγια του για την οικογένειά του.

«Παρεμπιπτόντως, έχω να ανακοινώσουμε ότι περιμένουμε παιδί», πρόσθεσε και αμέσως δέχθηκε τις επευφημίες τους κοινού. «Αγαπώ τις μεγάλες οικογένειες», συμπλήρωσε.

Τον Ιανουάριο του 2018 ο Ricky Martin αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τον Jwan Josef μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ένα χρόνο αργότερα υποδέχθηκαν την κόρη τους Lucia Martin – Josef.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) September 29, 2019