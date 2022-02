Red Hot Chili Peppers: «Ο Hillel Slovak θα είναι στις καρδιές μας όσα χρόνια κι αν περάσουν»

«Ήταν ο δημιουργός του συγκροτήματος. Είναι το παιδί του.»

Οι Red Hot Chili Peppers θυμούνται τον πρώτο κιθαρίστα τους και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, Hillel Slovak, ο οποίος πέθανε το 1988 σε ηλικία μόλις 26 ετών και σημειώνουν ότι η ενέργειά του «δεν έσβησε ποτέ».

Μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πορείας, οι Red Hot Chili Peppers έχουν ζήσει τον ενθουσιασμό, την αδρεναλίνη, αλλά και τη σπαρακτική απώλεια.

Κατά τραγικό τρόπο, ο κιθαρίστας Hillel Slovak, τον οποίο ο Anthony Kiedis γνώριζε από τότε που ήταν έφηβοι, πέθανε το 1988 από υπερβολική δόση ηρωίνης και αντικαταστάθηκε από τον John Frusciante.

Τα τέσσερα ιδρυτικά μέλη των Red Hot Chili Peppers είχαν μόλις αρχίσει να αποκτούν ένα αφοσιωμένο κοινό χάρη στο τρίτο άλμπουμ τους «The Uplift Mofo Party Plan», με το οποίο εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο chart του Billboard 200.

Τον επόμενο μήνα συμπληρώνονται 60 χρόνια από τη γέννηση του Hillel Slovak. Ο εκλιπών κιθαρίστας, Flea και ο Anthony Kiedis γεννήθηκαν με διαφορά επτά μηνών και αναπόφευκτα, οι Red Hot Chili Peppers σκέφτονται περισσότερο από ποτέ τον Slovak.

«Η ενέργεια του Hillel Slovak δεν έσβησε ποτέ πραγματικά», λέει ο Anthony Kiedis στο NME, παίρνοντας το χρόνο του για να διαλέξει τις κατάλληλες λέξεις πριν αναφερθεί σε ένα από τα πράγματα για το οποίο μετανιώνει περισσότερο.

Τα τέλη του 1983, όταν οι Red Hot Chili Peppers ήταν ακόμα ένα νεοσύστατο ψυχεδελικό συγκρότημα με λίγες ελπίδες. Ο Hill Slovak και ο ντράμερ Jack Irons είχαν παραιτηθεί για λίγο από την μπάντα για να ασχοληθούν με το αντίπαλο συγκρότημα What Is This? που είχε ήδη κλείσει δισκογραφικό συμβόλαιο.

«Εύχομαι ο Hillel να μην είχε χάσει το πρώτο άλμπουμ. Κάναμε ορισμένες τηλεοπτικές εμφανίσεις το 1984 και τις κοιτάζω τώρα και σκέφτομαι: «Γαμώτο, μακάρι ο Hillel να ήταν εκεί. Ήταν ο δημιουργός του συγκροτήματος. Αυτό ήταν το παιδί του», πρόσθεσε ο Anthony Kiedis.

«Τέλος πάντων, ήταν γραφτό να γίνει όπως ήταν γραφτό να γίνει και όλα πήραν σάρκα και οστά… Αλλά ο Hillel είναι ακόμα εκεί στις καρδιές μας, είτε περάσουν 30, 40, 50, 60 ή ακόμα και 100 χρόνια», τόνισε ο τραγουδιστής των Red Hot Chili Peppers.