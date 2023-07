Η Reneé Rapp κυκλοφορεί το νέο single «Talk Too Much»

Στο νέο single της, η Reneé Rapp επιδεικνύει τη δυναμική φωνή της καθώς ταλαντεύεται ανάμεσα στο σαμποτάζ του εαυτού της και την αφοσίωση σε μία σχέση.

Η Reneé Rapp κυκλοφορεί το «Talk Too Much», το δεύτερο single από το επερχόμενο πρώτο άλμπουμ της «Snow Angel», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Αυγούστου.

Το «Talk Too Much» αναδεικνύει τις ατελείωτες δυνατότητες της Reneé Rapp.

Μετά το εντυπωσιακό «shut the fuck up!» στο ρεφρέν, η Reneé Rapp βαρύνεται με ενοχές. Παρά τον πόνο που τη συνοδεύει, απελευθερώνεται μέσα από την αυτογνωσία της και αποδεικνύει αβίαστα ότι αξίζει τον τίτλο της pop provocateur.

Αξίζει να σημειωθεί το «Talk Too Much» χάρισε στη Reneé Rapp μία θέση στο εξώφυλλο της λίστας αναπαραγωγής New Music Daily της Apple Music.

Το «Talk Too Much» διαδέχεται τη ρομαντική μπαλάντα «Snow Angel», το ομώνυμο τραγούδι του νέου άλμπουμ της Reneé Rapp.

Την παραγωγή του μεγαλύτερου μέρος του άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένων και των δύο singles, έχει επιμεληθεί ο Alexander 23 (Olivia Rodrigo, Tate McRae).

Ο παραγωγός συνεργάστηκε για πρώτη φορά με την Reneé Rapp στο «Bruises», το οποίο εστιάζει στο τίμημα που πληρώνουμε για να προσποιούμαστε ότι είμαστε θαρραλέοι.

Η Reneé Rapp αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται για την έναρξη της περιοδείας της «Snow Hard Feelings Tour» το φθινόπωρο. Μόνο την πρώτη ημέρα, πωλήθηκαν πάνω από 65.000 εισιτήρια για τις συναυλίες στη Βόρεια Αμερική. Η περιοδεία θα συνεχιστεί στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο του 2024.

Η Reneé Rapp γνώριζε από την παιδική ηλικία της ότι γεννήθηκε για να βρίσκεται στη σκηνή. Ακόμη και στις πρώτες της αναμνήσεις, η αγάπη της για τη μουσική ήταν πάντα παρούσα.

«Δεν μπορούσα να κάτσω ακίνητη στο αυτοκίνητο χωρίς μουσική. Διαφορετικά, έκλαιγα όλη την ώρα», θυμάται η ίδια.

Η Reneé Rapp γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα και άρχισε να αξιοποιεί την καλλιτεχνική ψυχή της γράφοντας και ηχογραφώντας τραγούδια όταν ήταν μόλις έφηβη. Τελικά, η καριέρα της απογειώθηκε όταν πήρε τον πολυπόθητο ρόλο της Regina George στο υποψήφιο για Tony μιούζικαλ «Mean Girls» του Broadway.

Δεν άργησε να λάβει ευρεία αναγνώριση από τα μέσα ενημέρωση για την εμφάνιση στον ρόλο της Leighton στη σειρά «Max» του HBO, που έγραψε η Mindy Kaling.

Τα singles «Don’t Tell My Mom», «In the Kitchen» και «Tattoos» είχαν ήδη συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 22 εκατομμύρια streams πριν ακόμη κυκλοφορήσει η Reneé Rapp το πρώτο της EP. Η πρώτη περιοδεία της έγινε sold out μέσα σε λίγα λεπτά και το single «Too Well» έφτασε στο Top 40.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς «The Sex Life of College Girls», στην οποία πρωταγωνιστούσε, η Reneé Rapp κυκλοφόρησε το πρώτο της EP «Everything To Everyone» υπό τις φτερούγες της Interscope Records / Universal Music, ενώ ακολούθησε μία deluxe έκδοση.

Το EP «Everything To Everyone» εδραίωσε τη θέση της Reneé Rapp στη βιομηχανία του θεάματος.

Ανυπόμονη να συνεχίσει να μοιράζεται τα συναισθήματά της με τον κόσμο, η Reneé Rapp είναι έτοιμη για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Το επερχόμενο πρώτο άλμπουμ της «Snow Angel» θα μας δείξει πλήρως την ευαισθησία της, το ταλέντο της να γράφει επιτυχημένα τραγούδια και τις εκπληκτικές ερμηνευτικές ικανότητές της.