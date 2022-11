Η Remi Wolf κυκλοφορεί το νέο single «Liquor Store»

Η Remi Wolf συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα.

H Remi Wolf, αποτελώντας ένα από τα πιο τάχιστα ανερχόμενα πρόσωπα της pop, συνεχίζει την άνοδο της με το «Liquor Store», το πρώτο single του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, που πρόκειται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο από την Island Records / Universal Music.

Στο «Liquor Store» η εκκεντρική γοητεία της Remi Wolf, οι συναισθηματικοί στίχοι της και η τάση δημιουργίας μεθυστικών τραγουδιών που τη χαρακτηρίζει συνδυάζονται για να δημιουργήσουν έναν καλοκαιρινό ύμνο γεμάτο ενέργεια.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα music video που αναμιγνύει μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και εφέ για να προσφέρει ένα παράθυρο στην ψυχεδελική ψυχή της Remi Wolf.

Η 25χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από την Καλιφόρνια δηλώνει για το νέο τραγούδι της: «Στο “Liquor Store” φαίνεται σαν να είμαι μία άλλη. Το τραγούδι αναφέρεται στη διαδρομή μου προς τη νηφαλιότητα, η οποία ήταν μια σημαντική αλλαγή ζωής για μένα τον τελευταίο χρόνο».

«Στα τέλη του 2020, μετά από έξι μήνες απουσίας από το στούντιο, είχα μια τρελά εκρηκτική εβδομάδα όπου όλα αυτά τα συναισθήματα βγήκαν από μέσα μου. Το “Liquor Store” καταγράφει πολλά από αυτά. Είναι το πρώτο τραγούδι από αυτά που θα ακολουθήσουν και ελπίζω να το λατρέψετε», προσθέτει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Remi Wolf (@remiwolf)

Με ξεχωριστά τραγούδια όπως το «Liquor Store» και η προηγούμενη κυκλοφορία της, «Liz», αλλά και τον ξεκάθαρο ήχο της και τη μοναδική προσωπικότητά της, η Remi Wolf έχει μαγνητίσει τα βλέμματα των μεγαλύτερων δημιουργών τάσεων στη μουσική βιομηχανία, ενώ έχουν αναφερθεί σε εκείνη μεγάλη διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως τα NPR, Pitchfork, W Magazine, V Magazine, TIME, PAPER, Nylon, The Los Angeles Times και άλλα.

Το 2020 η Remi Wolf κυκλοφόρησε το δεύτερο EP της, το «I’m Allergic to Dogs!» που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και συνεργάστηκε με τον Dominic Fike σε μία νέα εκδοχή της επιτυχίας της «Photo ID», για το οποίο δημιούργησαν remixes με τη σειρά τους ονόματα όπως οι Beck, Hot Chip, Little Dragon, Sylvan Esso και πολλοί άλλοι για το EP «We Love Dogs!».

Η Remi Wolf έχει συγκεντρώσει μια φανατική βάση θαυμαστών. Μετά την αξέχαστη εμφάνισή της στο «The Tonight Show» του Jimmy Fallon όπου ερμήνευσε τα τραγούδια «Hello Hello Hello» και «Photo ID» του «I’m Allergic To Dogs!», το «Photo ID» έγινε viral στο TikTok μετρώντας μέχρι σήμερα πάνω από 10 δισεκατομμύρια προβολές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Remi Wolf (@remiwolf)

Πολλές κυκλοφορίες της Remi Wolf έχουν κερδίσει από μία θέση σε αξιοσημείωτες λίστες αναπαραγωγής σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το «Photo ID» εμφανίστηκε στην παγκόσμια διαφημιστική καμπάνια «More To Heart» του Instagram και το «Hello Hello Hello» απέκτησε ένα remix από της Polo & Pan που χρησιμοποιήθηκε στην παγκόσμια διαφημιστική καμπάνια της Apple για το iPhone 12 και τη διαφήμιση του Snapchat για τη νέα του λειτουργία Sound.

Επίσης το «Monte Carlo», ένα μεμονωμένο single που κυκλοφόρησε μετά το EP «I’m Allergic To Dogs!», χρησιμοποιήθηκε στη διαφήμιση της Samsung για τα ακουστικά Galaxy Buds.

Το «Liquor Store» ανοίγει το δρόμο για το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Remi Wolf, που θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος, ενώ οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της σε φεστιβάλ όπως τα Bonnaroo, Outside Lands και Austin City Limits βάζουν τις βάσεις για μία εξαιρετική χρονιά για την ανερχόμενη σταρ.