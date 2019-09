Οι R.E.M. προσφέρουν στους θαυμαστές τους ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με τίτλο «Fascinating», τα έσοδα από το οποίο θα διατεθούν για την ανακούφιση των πληγέντων στις Μπαχάμες από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Ντόριαν.

«Τα έσοδα από το κομμάτι, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Bandcamp, θα διατεθούν στη Merry Corps και στις προσπάθειες ανακούφισης και ανάκαμψης στις Μπαχάμες μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Ντόριαν. Ακούστε το “Fascinating” και βρείτε ένα μήνυμα από τον Michael Stipe παρακάτω», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα το συγκρότημα.

Οι R.E.M. σχεδίαζαν να συμπεριλάβουν το «Fascinating» στο άλμπουμ «Reveal» του 2001, αλλά το απέκλεισαν από το tracklist την τελευταία στιγμή.

Στη συνέχεια το συγκρότημα ηχογράφησε ξανά το τραγούδι στα Compass Point Studios στούντιο στις Μπαχάμες το 2004 με σκοπό να το συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «Around The Sun».

Και πάλι, οι R.E.M. επέλεξαν να μην αφήσουν εκτός του δίσκου το τραγούδι, αυτή τη φορά γιατί «η μπαλάντα τελικά δεν ταίριαζε στο λιτό, ατμοσφαιρικό άλμπουμ».

Σε δήλωσή του, ο Mike Mills ανέφερε: «Είχα την τύχη να περάσω πολλές εβδομάδες να δουλέψω και να παίξω μουσική στις Μπαχάμες, να κάνω φίλους και να ακούσω μουσική εκεί».

«Ραγίζει η καρδιά μου όταν βλέπω τις ζημιές που προκάλεσε ο τυφώνας Ντόριαν. Παρακαλώ βοηθήστε εμάς και τη Mercy Corps να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανακουφίσουμε από τα δεινά που προκλήθηκαν από αυτή την καταστροφή», συνέχισε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της μη-κερδοσκοπικής ανθρωπιστικής οργάνωσης Mercy Corps, Neal Keny-Guyer, πρόσθεσε: «Οι Μπαχάμες είναι αντιμέτωπες με μία μακρά πορεία ανάκαμψης μετά από τον καταστροφικό τυφώνα. Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε τους R.E.M. στην παγκόσμια ανθρωπιστική κοινότητα, που μοιράζονται το τραγούδι τους με τον κόσμο για να βοηθήσουμε τους κατοίκους στις Μπαχάμες να οικοδομήσουν ξανά τη χώρα».

The band is sharing previously unreleased song “Fascinating” to benefit Mercy Corps' Hurricane Dorian relief efforts in the Bahamas. Recorded in 2004 at Nassau’s Compass Point Studios, it's now available for download for the first time at https://t.co/APwXxhsF7Z pic.twitter.com/6jPJwaARbx

— R.E.M. HQ (@remhq) September 13, 2019