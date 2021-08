Οι R.E.M. κυκλοφορούν επετειακή επανέκδοση για τα 25 χρόνια του άλμπουμ «New Adventures In Hi-Fi»

Με πλούσιο υλικό θα είναι εμπλουτισμένη η νέα έκδοση του πολυσυζητημένου άλμπουμ των R.E.M.

Η Craft Recordings γιορτάζει με υπερηφάνεια την επέτειο των 25 ετών από την κυκλοφορία του δέκατου άλμπουμ των R.E.M., «New Adventures In Hi-Fi», με μια ξεχωριστή επανέκδοση που θα κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου.

Η Deluxe Edition, που αποτελείται από 2 CD / 1 Blu-ray, προσφέρει ένα θησαυρό οπτικοακουστικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου remaster άλμπουμ, 13 B-sides και σπάνιες εκδόσεις τραγουδιών, ένα αδημοσίευτο φιλμ διάρκειας 64 λεπτών (που προβλήθηκε σε κτίρια σε πέντε πόλεις το 1996 για την προώθηση της αρχικής κυκλοφορίας του άλμπουμ) και ένα ακυκλοφόρητο EPK διάρκειας 30 λεπτών.

Επιπλέον, το Blu-ray περιλαμβάνει το «New Adventures in Hi-Fi» σε εκπληκτικό ήχο Hi-Res και 5.1 Surround Sound, καθώς και πέντε μουσικά βίντεο που έχουν αποκατασταθεί σε HD, μεταξύ των οποίων τα «Bittersweet Me», «Electrolite» και «E-Bow the Letter».

Η επανέκδοση συμπληρώνεται από ένα βιβλίο 52 σελίδων με σκληρό εξώφυλλο που περιέχει αρχειακές φωτογραφίες, πολλές από τις οποίες δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ, καθώς και νέες σημειώσεις από τον δημοσιογράφο Mark Blackwell και σκέψεις και από τα τέσσερα αρχικά μέλη του συγκροτήματος, καθώς και από την Patti Smith, τον Thom Yorke και τον παραγωγό Scott Litt.

Μια «Expanded Edition» θα είναι επίσης διαθέσιμη σε 2 CD ή σε ψηφιακή μορφή και θα περιλαμβάνει το remastered άλμπουμ μαζί με B-sides και σπάνια κομμάτια. Το διπλό CD θα περιλαμβάνει μια αποκλειστική αφίσα 24″ x 24″ και τέσσερις συλλεκτικές καρτ ποστάλ, καθώς και ένα βιβλιαράκι με νέες σημειώσεις και αρχειακές φωτογραφίες.

Επιπλέον, το νέο remaster του άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σε διπλό LP βινύλιο 180 γραμμαρίων με επικάλυψη από μαλακό βερνίκι, χαραγμένο από τον Kevin Gray στην Cohearent Audio.

Προπομπός του άλμπουμ είναι μία εναλλακτική έκδοση του single «Leave», που ηχογραφήθηκε για το soundtrack της ταινίας «A Life Less Ordinary», προσφέροντας μία λιτή εκδοχή του τραγουδιού «Leave» από το άλμπουμ «New Adventures in Hi-Fi», με τον Michael Stipe να έχει ηχογραφήσει εκ νέου τα φωνητικά.

«Στην πραγματικότητα μπορεί να προτιμώ αυτή την εκδοχή από αυτή που υπάρχει στο δίσκο. Λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι την προτιμώ, απλά λέει μια διαφορετική ιστορία με τους στίχους», δήλωσε ο Stipe.

Το «New Adventures In Hi-Fi», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1996, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρισμένα άλμπουμ των R.E.M. και είναι το αγαπημένο των μελών του συγκροτήματος και των οπαδών του. Το άλμπουμ γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και έγινε πλατινένιο στις ΗΠΑ, όπου έφτασε στο Νο. 2 του Billboard 200. Επίσης ανέβηκε στο Νο.1 σε περισσότερες από δώδεκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς.

Το «New Adventures In Hi-Fi» έλαβε πλήθος επαίνων και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ εκείνης της χρονιάς από μέσα ενημέρωσης όπως τα Rolling Stone, Spin, Mojo, Entertainment Weekly και NME.

Ηχογραφημένο στο απόγειο της φήμης τους, το «New Adventures In Hi-Fi» είναι επίσης το τελευταίο άλμπουμ των R.E.M. με τον ντράμερ και ιδρυτικό μέλος τους Bill Berry, ο οποίος αποχώρησε φιλικά από το συγκρότημα την επόμενη χρονιά. Ίσως το πιο αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι ότι στο άλμπουμ αυτό το συγκρότημα υιοθέτησε μια μοναδική δημιουργική προσέγγιση: έγραψε και ηχογράφησε μεγάλο μέρος του δίσκου ταξιδεύοντας, κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους «Monster» το 1995.

Αν και το να γράφουν νέο υλικό στο δρόμο δεν ήταν ασυνήθιστο κατόρθωμα για τους R.E.M., το «New Adventures In Hi-Fi» ήταν διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο είχαν κάνει στο παρελθόν. Καθώς ξεκινούσαν την περιοδεία τους, επεδίωκαν να δημιουργήσουν ένα αφηρημένο ταξιδιωτικό ημερολόγιο που να καταγράφει κάθε συναίσθημα και εμπειρία τη στιγμή που συνέβαινε.

«Θέλαμε να κάνουμε έναν δίσκο για τα ταξίδια χωρίς να τραγουδάμε για το ταξίδια. Η ιδέα ήταν ότι η αίσθηση του να είσαι στο δρόμο θα περνούσε μέσα από τον ήχο και την αίσθηση του ίδιου του δίσκου», εξηγεί ο μπασίστας Mike Mills στις σημειώσεις του άλμπουμ.

Η μπάντα ταξίδευε μαζί με ένα κινητό όχημα ηχογράφησης και ηχογραφούσε τα νέα τραγούδια σε 8-track κασέτα κατά τη διάρκεια των soundchecks, καθώς και σε διάφορους χώρους στα παρασκήνια και στο λεωφορείο της περιοδείας.

«Η ιδέα ήταν: “Ας προκαλέσουμε τους εαυτούς μας”. Η αίσθησή μου ήταν ότι θα έδεινχει ακριβώς πού βρισκόμασταν εκείνη τη στιγμή με έναν τρόπο που ίσως κάποιοι από τους δίσκους μας δεν το κάνουν καθόλου. Αυτός ο δίσκος ήταν απλά μια προσπάθεια να είμαστε αυτό που ήμασταν εκείνη τη στιγμή», λέει ο κιθαρίστας Peter Buck.

Η μονοετής εξόρμηση, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1995, σηματοδότησε την πρώτη περιοδεία των R.E.M. μετά από έξι χρόνια. Ως ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο, το κουαρτέτο έπαιξε σε κατάμεστα γήπεδα σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία και Ιαπωνία, με την υποστήριξη σχημάτων όπως οι Sonic Youth και οι Radiohead.

Αλλά στην πορεία, η περιοδεία αμαυρώθηκε από ιατρικά επείγοντα περιστατικά. Τον Μάρτιο, ο Berry κατέρρευσε στη σκηνή από ανεύρυσμα και πέρασε τον επόμενο μήνα αναρρώνοντας. Ο Mills, εν τω μεταξύ, υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο έντερο τον Ιούνιο. Ένα μήνα αργότερα, ο Stipe υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση για κήλη, η οποία, όπως ισχυρίζεται, εμφανίστηκε κατά την εκτέλεση του τραγουδιού «Undertow».

Αφού το συγκρότημα επέστρεψε από την περιπετειώδη -αλλά άκρως επιτυχημένη- σειρά των συναυλιών, μπήκε στο στούντιο με τον επί χρόνια παραγωγό του, Scott Litt, για να ηχογραφήσει μερικά τελευταία κομμάτια και να βάλει τις τελευταίες πινελιές σε άλλα.

Ανάμεσά τους ήταν το επικό «Leave», διάρκειας επτά λεπτών, το «E-Bow the Letter» με δεύτερα φωνητικά από τη θρυλική τραγουδοποιό Patti Smith, το «New Test Leper», για το οποίο ο Buck δηλώνει ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι των R.E.M. και το «How the West Was Won and Where It Got Us», ένα από τα πολλά τραγούδια του άλμπουμ που είναι εμπνευσμένα από τις εμπειρίες του Stipe στο Λος Άντζελες.

Κατά την κυκλοφορία του, το «New Adventures In Hi-Fi» αποτέλεσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια στούντιο άλμπουμ των R.E.M., με συνολική διάρκεια 65 λεπτών. Γεμάτο με κινηματογραφικές αφηγήσεις και εφέ που στοιχειώνουν και παραφωνίες, το «New Adventures In Hi-Fi» ήταν μία εξερεύνηση σε ποικίλα ηχητικά εδάφη, ιδιαίτερα σε τραγούδια όπως το «Low Desert». Άλλα τραγούδια, όπως το «Departure» και το «The Wake-Up Bomb», προσφέρουν κλασικά rock vibes από τους R.E.M.

«Αισθάνομαι απομονωμένος όταν ακούω αυτό το τραγούδι, αλλά αυτό είναι καλό», λέει ο Berry για το «Low Desert» και ο Stipe προσθέτει ότι το τραγούδι θέτει ερωτήματα όπως: «Τι κάνουμε στην έρημο; Τι κάνουμε στην αμερικανική Δύση; Τι κάνουμε σε αυτό το μη βιώσιμο, μη κατοικήσιμο μέρος;».

Το συγκρότημα αναπολεί το «New Adventures In Hi-Fi» με μεγάλη υπερηφάνεια.

Ο Buck, ίσως, το συνοψίζει καλύτερα: «Στους περισσότερους δίσκους, μπαίνεις στο στούντιο και απλά τους κάνεις. Και χρόνια αργότερα το μόνο που θυμάσαι πραγματικά είναι αόριστα το πού έμεινες, και τα τραγούδια και τη διαδικασία ηχογράφησης. Αλλά σε αυτόν τον δίσκο θυμάμαι τα πάντα. Ήταν μια εμπειρία. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά κάναμε ένα δίσκο. Και ήταν τόσο απαιτητικός όσο τίποτα άλλο».