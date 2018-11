Η Universal Music Group κυριαρχεί στα charts.

Μέσα στον Οκτώβριο, η Universal Music Group (UMG) κατάφερε να κατακτήσει τις έξι πρώτες θέσεις στο «Billboard 200», το chart που καταγράφει τις πωλήσεις άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ίδιο είχε συμβεί μάλιστα και πριν από τρία χρόνια, ενώ για δεύτερη φορά μέσα στο 2018, η Universal Music Group διαθέτει 8 στα 10 άλμπουμ στο Top 10 της κατάταξης.

Πιο συγκεκριμένα, στο chart που δημοσιεύτηκε στις 27 Οκτωβρίου, τα πρώτα έξι άλμπουμ ήταν… Universal υπόθεση.

Η Lady Gaga και ο Bradley Cooper βρέθηκαν στο No. 1 με το soundtrack του «A Star Is Born», το «Quavo Huncho» του Quavo ήταν στο No. 2, το «Tha Carter V» του Lil Wayne στο No. 3, το «Drip Harder» των Lil Baby & Gunna στο No. 4, το «Ella Mai» της Ella Mai στο No. 5, το «Scorpion» του Drake στο No. 6, το «beerbongs & bentleys» του Post Malone στο No. 9 και το «Kamikaze» του Eminem στο No. 10.

Η Universal Music Group κατάφερε να σπάσει ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η συνολική κατανάλωση άλμπουμ, η οποία περιλαμβάνει φυσικό και ψηφιακό προϊόν σε πωλήσεις, πωλήσεις τραγουδιών και streams τραγουδιών και βίντεο αυξήθηκε κατά 18% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακόμα από τους Top 10 καλλιτέχνες του 2018, η Universal Music εκπροσωπείται από οχτώ, ενώ όλο το Top 5 αποτελείται από καλλιτέχνες της Universal. Επίσης είχε τους Top 8 καλλιτέχνες σε ό,τι αφορά τα on-demand audio streams, κάτι που καμία εταιρεία δεν έχει καταφέρει ποτέ μέχρι σήμερα.

Η Universal Music Group (UMG) είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην ψυχαγωγία με βάση τη μουσική, με ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη μουσική, το publishing, το εμπόριο και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε περισσότερες από 60 χώρες.