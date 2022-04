Red Hot Chili Peppers: Ακούστε το νέο άλμπουμ «Unlimited Love»

Το πρώτο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers με τον John Frusciante μετά από 16 χρόνια.

Οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ τους «Unlimited Love».

Στο πρώτο νέο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers με τον κιθαρίστα John Frusciante μετά το «Stadium Arcadium» του 2006 την παραγωγή επιμελήθηκε ξανά ο Rick Rubin, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν στα άλμπουμ «Blood Sugar Sex Magik» (1991), «Californication» (1999), «By The Way» (2002) του συγκροτήματος και στο προαναφερθέν «Stadium Arcadium».

Οι Red Hot Chili Peppers δηλώνουν σχετικά με το νέο δίσκο τους: «Ο μόνος μας στόχος είναι να χαθούμε στη μουσική. Εμείς (ο John, ο Anthony, ο Chad και ο Flea) περάσαμε χιλιάδες ώρες, συλλογικά και ατομικά, ακονίζοντας την τέχνη μας και δίνοντας το παρόν ο ένας για τον άλλον, για να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό άλμπουμ. Οι κεραίες μας συντονίστηκαν με το θεϊκό σύμπαν, ήμασταν τόσο ευγνώμονες για την ευκαιρία να βρεθούμε ξανά σε ένα δωμάτιο μαζί και, για άλλη μια φορά, να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι».

«Περάσαμε μέρες, εβδομάδες και μήνες ακούγοντας ο ένας τον άλλον, συνθέτοντας, αυτοσχεδιάζοντας ελεύθερα και ενορχηστρώνοντας τους καρπούς αυτών των αυτοσχεδιασμών με μεγάλη προσοχή και σκοπό. Οι ήχοι, οι ρυθμοί, οι δονήσεις, οι λέξεις και οι μελωδίες μας είχαν σαγηνεύσει», συνεχίζουν.

«Λαχταράμε να φωτίσουμε τον κόσμο, να τον εμψυχώσουμε, να τον συνδέσουμε και να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά. Κάθε ένα από τα τραγούδια στο νέο άλμπουμ μας “Unlimited Love” είναι μια πτυχή μας, ενώ αντικατοπτρίζει την άποψή μας για το σύμπαν. Αυτή είναι η αποστολή της ζωής μας», εξηγούν.

«Δουλεύουμε, συγκεντρωνόμαστε και προετοιμαζόμαστε, έτσι ώστε όταν έρθει το πιο μεγάλο κύμα, να είμαστε έτοιμοι να το καβαλήσουμε. Ο ωκεανός μας χάρισε ένα πανίσχυρο κύμα και αυτός ο δίσκος είναι ένα ταξίδι που συνθέτει το σύνολο των ζωών μας. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, ελπίζουμε να σας αρέσει», καταλήγουν.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Unlimited Love», οι Red Hot Chili Peppers αποκαλύπτουν το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «These Are The Ways».

Μετά από δέκα χρόνια απουσίας από τους Red Hot Chili Peppers, ο John Frusciante επανήλθε στο συγκρότημα το 2019. Ο κιθαρίστας συμμετείχε στα άλμπουμ «Mother’s Milk», «Blood Sugar Sex Magik», «Californication», «By The Way» και «Stadium Arcadium» του συγκροτήματος που κυκλοφόρησαν από το 1989 έως το 2006.

Ο John Frusciante λέει: «Όταν αρχίσαμε να γράφουμε υλικό, ξεκινήσαμε παίζοντας παλιά τραγούδια από ονόματα όπως οι Johnny “Guitar” Watson, The Kinks, the New York Dolls, Richard Barrett και άλλους. Σταδιακά, αρχίσαμε να προσθέτουμε νέες ιδέες και να μετατρέπουμε τους αυτοσχεδιασμούς σε τραγούδια, και μετά από μερικούς μήνες παίζαμε μόνο το καινούργιο υλικό».

«Το αίσθημα της αβίαστης διασκέδασης που είχαμε όταν παίζαμε τραγούδια άλλων ανθρώπων, έμεινε μαζί μας καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος που γράφαμε μουσική. Για μένα, αυτός ο δίσκος αντιπροσωπεύει την αγάπη μας και την πίστη μας ο ένας στον άλλον», προσθέτει.

Οι Red Hot Chili Peppers έδωσαν μία γεύση από τον πολυδιάστατο ήχο του νέου άλμπουμ κυκλοφορώντας το τελευταίο διάστημα το «Black Summer», το πρώτο τραγούδι τους μετά από έξι χρόνια, το «Poster Child», ένα ένα funky rap αφιέρωμα στα πρότυπα του 20ού αιώνα και την ονειρική μπαλάντα «Not The One»

Την παραγωγή του «Unlimited Love» (Warner Records) επιμελήθηκε ο καταξιωμένος παραγωγός Rick Rubin, ο οποίος είχε συνεργαστεί με το συγκρότημα στο παρελθόν στα άλμπουμ «Blood Sugar Sex Magik» (1991), «Californication» (1999), «By The Way» (2002) και «Stadium Arcadium» (2006).

Οι Red Hot Chili Peppers άρχισαν να ηχογραφούν και να δουλεύουν πάνω στο άλμπουμ το 2021, στο στούντιο Shangri-La του Rick Rubin στο Μαλιμπού. Από τα περίπου 100 τραγούδια που έγραψαν, επέλεξαν αρχικά λιγότερα από 50 τραγούδια για να καταλήξουν στα 17 τραγούδια που συμπεριλήφθηκαν τελικά στο «Unlimited Love».

Στην ιαπωνική έκδοση του άλμπουμ θα προστεθεί ως bonus track το «Nerve Flip».

