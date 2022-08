Το πρώτο τραγούδι από το δεύτερο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers για το 2022.

Οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «Tippa My Tongue» από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Return Of The Dream Canteen».

Το «Return Of The Dream Canteen» είναι το δεύτερο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers για το 2022, μετά την κυκλοφορία του «Unlimited Love» τον Απρίλιο. Είναι επίσης το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος μετά την επιστροφή του κιθαρίστα John Frusciante.

Το «Tippa My Tongue» διαθέτει έναν νοσταλγικό ήχο που θυμίζει τους κλασικούς Red Hot Chili Peppers, κυρίως το εμβληματικό άλμπουμ τους «Blood Sugar Sex Magick», το οποίο περιλαμβάνει το τραγούδι «Funky Monks» που αναφέρεται στο ρεφρέν.

Το groovy single ακούγεται εξίσου καταπληκτικό με τα τραγούδια του «Unlimited Love», ωστόσο σίγουρα φαίνεται ότι οι Red Hot Chili Peppers χαλαρώνουν λίγο περισσότερο και ότι ίσως αισθάνονται λίγο πιο ελεύθεροι να πειραματιστούν.

Το «Tippa My Tongue» συνοδεύεται από ένα ανάλογα ψυχεδελικό μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία της Malia James, η οποία είχε επίσης αναλάβει το βίντεο για το «These Are The Ways» νωρίτερα φέτος.

Το βίντεο κάνει αρκετές αναφορές στη χρήση LSD και διαθέτει animations, εμπνευσμένα από τη δεκαετία του ’70, από τους Julien Calemard και Thami Nabil.

«Αναζητήσαμε τους εαυτούς μας ως το συγκρότημα που κατά κάποιο τρόπο ήμασταν πάντα. Απλά για την πλάκα μας τζαμάραμε και μάθαμε μερικά παλιά τραγούδια. Σύντομα ξεκινήσαμε τη μυστηριώδη διαδικασία δημιουργίας νέων τραγουδιών», ανέφεραν οι Red Hot Chili Peppers.

«Εμφανίστηκε ένα πανέμορφο κομμάτι της χημείας μας το οποίο μας είχε γίνει φίλος εκατοντάδες φορές στην πορεία. Μόλις βρήκαμε αυτή την πηγή του ήχου και του οράματος, συνεχίσαμε να σκάβουμε (…) Δεν είχαμε κανένα λόγο να σταματήσουμε να γράφουμε και να ροκάρουμε. Φαινόταν ότι ήταν σαν ένα όνειρο», πρόσθεσαν.

«Όταν όλα είχαν ειπωθεί και τελειώσει, η κυκλοθυμική αγάπη του ενός για τον άλλον και η μαγεία της μουσικής μας είχαν χαρίσει περισσότερα τραγούδια από όσα ξέραμε να τα κάνουμε. Λοιπόν, το καταλάβαμε. Δύο διπλά άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν το ένα μετά το άλλο. Το δεύτερο από τα οποία είναι εύκολα εξίσου ουσιαστικό με το πρώτο ή μήπως θα έπρεπε να είναι το αντίστροφο», εξήγησαν οι Red Hot Chili Peppers.

«Το “Return Of The Dream Canteen” είναι όλα όσα είμαστε και ονειρευτήκαμε ποτέ να γίνουμε. Είναι γεμάτο. Φτιαγμένο με το αίμα της καρδιάς μας, των δικών σας, Red Hot Chili Peppers», σημείωσαν.

Όπως και το «Unlimited Love», την παραγωγή του «Return Of The Dream Canteen» ανέλαβε ο Rick Rubin, ο οποίος είχε επιμεληθεί παλαιότερα άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers, όπως το «Blood Sugar Sex Magik» του 1991 και το «Californication» του 1999.

Το νέο άλμπουμ «Return Of The Dream Canteen» των Red Hot Chili Peppers θα κυκλοφορήσει από τη Warner Records στις 14 Οκτωβρίου.