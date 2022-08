Οι Red Hot Chili Peppers θα βραβευθούν με το Global Icon Award των MTV VMA 2022

Οι Red Hot Chili Peppers θα επιστρέψουν στα MTV VMA μετά από 22 χρόνια.

Οι Red Hot Chili Peppers θα τιμηθούν με το Global Icon Award στα MTV Video Music Awards 2022 και θα εμφανιστούν ζωντανά στην τελετή απονομής των βραβείων στις 28 Αυγούστου.

Το εμβληματικό συγκρότημα, το οποίο έχει κερδίσει οκτώ βραβεία στα MTV Video Music Awards, θα επιστρέψει στη σκηνή της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από δύο και πλέον δεκαετίες και την τελευταία εμφάνισή του το 2000, όταν βραβεύθηκε με το περίφημο Video Vanguard Award.

Οι Red Hot Chili Peppers κέρδισαν φέτος την 29η υποψηφιότητά τους στα MTV Video Music Awards – και την πρώτη από το 2006 – στην κατηγορία Best Rock με το «Black Summer», το lead single από το τελευταίο άλμπουμ τους «Unlimited Love».

Το συγκρότημα έλαβε τις πρώτες υποψηφιότητές του στα MTV VMA το 1990 με μία διασκευή του «Higher Ground» του Stevie Wonder από το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, «The Uplift Mofo Party Plan», που ήταν υποψήφια στις κατηγορίες Breakthrough Video, Best Post-Modern Video και Best Group Video.

Οι Red Hot Chili Peppers εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή των MTV Video Music Awards το 1992 τραγουδώντας το «Give It Away» και επέστρεψαν το 1995 τραγουδώντας το «Warped». Στην τελευταία εμφάνισή τους στο σόου το 2000 τραγούδησαν το «Californication» πριν παραλάβουν το Video Vanguard Award.

Κατά τη διάρκεια της μακράς και επιτυχημένης πορείας τους, οι Red Hot Chili Peppers έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις άνω των 60 εκατομμυρίων άλμπουμ, έχουν κερδίσει έξι βραβεία Grammy και εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2012.

Το 2019, το συγκρότημα επέστρεψε στην πιο μακροχρόνια σύνθεσή του με τον τραγουδιστή Anthony Kiedis, τον μπασίστα Flea, τον ντράμερ Chad Smith και τον κιθαρίστα John Frusciante.

Εν τω μεταξύ, οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφόρησαν την Παρασκευή το νέο single «Tippa My Tongue» από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Return Of The Dream Canteen», που θα κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου από τη Warner Records.

Τα MTV Video Music Awards 2022 θα διεξαχθούν την Κυριακή 28 Αυγούστου στο «Prudential Center» στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.