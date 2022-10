Οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Return Of The Dream Canteen»

Το δεύτερο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers για το 2022 κυκλοφορεί.

Η κυκλοφορία δύο διαφορετικών άλμπουμ με 17 τραγούδια μέσα στην ίδια χρονιά είναι μία κίνηση απόλυτης αυτοπεποίθησης και οι Red Hot Chili Peppers διαθέτουν αυτή την αυτοπεποίθηση.

Το «Return Of The Dream Canteen» είναι το νέο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers, το οποίο έρχεται μόλις έξι μήνες μετά το «Unlimited Love» του Απριλίου και βρίσκει το συγκρότημα επαναφορτισμένο, συγκεντρωμένο και αναζωογονημένο, σε μεγάλο βαθμό χάρη στην επιστροφή του κιθαρίστα John Frusciante.

Το «Return Of The Dream Canteen» κλίνει λίγο περισσότερο προς το πειραματικό έδαφος από το «Unlimited Love» – τουλάχιστον εντός των παραμέτρων του ήχου των Red Hot Chili Peppers, ο οποίος δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ όλα αυτά τα χρόνια.

Έξι μήνες μετά από το «Unlimited Love», οι Red Hot Chili Peppers επιστρέφουν με 17 τραγούδια που ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια των ίδιων ηχογραφήσεων. Παρόλο που δεν πρόκειται ακριβώς για συνέχεια του προηγούμενου άλμπουμ, είναι δύσκολο να μη θεωρηθεί το «Return Of The Dream Canteen» μία συμπληρωματική κυκλοφορία με τις ίδιες σκέψεις.

Το «Unlimited Love» ήταν μία αναδρομή και μία ωδή στη χρυσή εποχή του συγκροτήματος. Οι Red Hot Chili Peppers συνεργάστηκαν ξανά με τον παραγωγό Rick Rubin μετά από μία δεκαετία και υποδέχτηκαν ξανά τον John Frusciante, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα το 2006.

Με πολλές μπαλάντες και αναμφίβολα φορτωμένο (αλλά ποιο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers δεν είναι;), το «Unlimited Love» ήταν παρ’ όλα αυτά το καλύτερο άλμπουμ τους μετά το «Stadium Arcadium» του 2006.

Το «Return Of The Dream Canteen» δεν διαφέρει και πολύ από τον προκάτοχό του σε επίπεδο ύφους. Το άλμπουμ διαθέτει όμως περισσότερο up-tempo τραγούδια, οπότε η πιθανότητα πιο καινοτόμων τραγουδιών είναι μεγαλύτερη – όπως αποδεικνύεται από τα «Tippa My Tongue», «Fake As Fu@k» και «La La La La La La La La La La La», μεταξύ άλλων.

Υπάρχουν επίσης μερικά κλασικά funk κομμάτια των Red Hot Chili Peppers σε όλο το άλμπουμ – με βασικά παραδείγματα το «Fake as Fuk» και το «Bella».

Οι Red Hot Chili Peppers ανέφεραν για το νέο άλμπουμ τους: «Αναζητήσαμε τους εαυτούς μας ως το συγκρότημα που κατά κάποιο τρόπο ήμασταν πάντα. Απλά για την πλάκα μας τζαμάραμε και μάθαμε μερικά παλιά τραγούδια. Σύντομα ξεκινήσαμε τη μυστηριώδη διαδικασία δημιουργίας νέων τραγουδιών».

«Εμφανίστηκε ένα πανέμορφο κομμάτι της χημείας μας το οποίο μας είχε γίνει φίλος εκατοντάδες φορές στην πορεία. Μόλις βρήκαμε αυτή την πηγή του ήχου και του οράματος, συνεχίσαμε να σκάβουμε», πρόσθεσαν.

«Με τον χρόνο να έχει μετατραπεί σε μία ελαστική ζώνη μέσης από υπερμεγέθη εσώρουχα, δεν είχαμε κανένα λόγο να σταματήσουμε να γράφουμε και να ροκάρουμε. Φαινόταν ότι ήταν σαν ένα όνειρο», συνέχισαν.

«Όταν όλα είχαν ειπωθεί και τελειώσει, η κυκλοθυμική αγάπη του ενός για τον άλλον και η μαγεία της μουσικής μας είχαν χαρίσει περισσότερα τραγούδια από όσα ξέραμε να τα κάνουμε. Λοιπόν, το καταλάβαμε. Δύο διπλά άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν το ένα μετά το άλλο. Το δεύτερο από τα οποία είναι εύκολα εξίσου ουσιαστικό με το πρώτο ή μήπως θα έπρεπε να είναι το αντίστροφο», εξήγησαν οι Red Hot Chili Peppers.

«Το “Return Of The Dream Canteen” είναι όλα όσα είμαστε και ονειρευτήκαμε ποτέ να γίνουμε. Είναι γεμάτο. Φτιαγμένο με το αίμα της καρδιάς μας, των δικών σας, Red Hot Chili Peppers», σημείωσαν.

Ακούγοντας τα τραγούδια του «Return Of The Dream Canteen», γίνεται απολύτως ξεκάθαρο ότι το συγκρότημα δούλευε χωρίς περιορισμούς στο στούντιο.

Τα μέλη των Red Hot Chili Peppers έχουν τονίσει ότι το «Return Of The Dream Canteen» δεν είναι ένα άλμπουμ με όσα κομμάτια περίσσεψαν από το «Unlimited Love» και υπάρχουν αρκετά ολοκληρωμένα τραγούδια που αποδεικνύουν ότι έχουν δίκιο.

Το «Return Of The Dream Canteen», είναι ένα άλμπουμ στο οποίο παίρνουν ρίσκα, ανοίγουν νέους δρόμους και ασχολούνται με τον κόσμο γύρω τους.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify: