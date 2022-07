Οι Red Hot Chili Peppers ανακοινώνουν το δεύτερο άλμπουμ τους για το 2022

Οι Red Hot Chili Peppers ανακοίνωσαν ότι το δεύτερο άλμπουμ τους για το 2022, με τίτλο «Return Of The Dream Canteen», θα κυκλοφορήσει από τη Warner Records στις 14 Οκτωβρίου.

Το «Return Of The Dream Canteen» θα κυκλοφορήσει μόλις έξι μήνες μετά το «Unlimited Love».

Όπως και το «Unlimited Love», την παραγωγή του «Return Of The Dream Canteen» ανέλαβε ο Rick Rubin, ο οποίος είχε επιμεληθεί παλαιότερα άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers, όπως το «Blood Sugar Sex Magik» του 1991 και το «Californication» του 1999.

Ο frontman των Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis ανακοίνωσε το «Return Of The Dream Canteen» από τη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας sold-out συναυλίας του συγκροτήματος στο Ντένβερ του Κολοράντο το βράδυ του Σαββάτου 23 Ιουλίου.

Οι Red Hot Chili Peppers ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους: «Αναζητήσαμε τους εαυτούς μας ως το συγκρότημα που κατά κάποιο τρόπο ήμασταν πάντα. Απλά για την πλάκα μας τζαμάραμε και μάθαμε μερικά παλιά τραγούδια. Σύντομα ξεκινήσαμε τη μυστηριώδη διαδικασία δημιουργίας νέων τραγουδιών».

«Εμφανίστηκε ένα πανέμορφο κομμάτι της χημείας μας το οποίο μας είχε γίνει φίλος εκατοντάδες φορές στην πορεία. Μόλις βρήκαμε αυτή την πηγή του ήχου και του οράματος, συνεχίσαμε να σκάβουμε», πρόσθεσαν.

«Με τον χρόνο να έχει μετατραπεί σε μια ελαστική ζώνη μέσης από υπερμεγέθη εσώρουχα, δεν είχαμε κανένα λόγο να σταματήσουμε να γράφουμε και να ροκάρουμε. Φαινόταν ότι ήταν σαν ένα όνειρο», συνέχισαν.

