Οι κυκλοφορίες από την τρίτη και τελευταία ημέρα της Record Store Day 2020 που αξίζουν την προσοχή σας.

Με μία τελευταία σειρά από αξιοσημείωτες συλλεκτικές κυκλοφορίες ολοκληρώνεται σήμερα, 24 Οκτωβρίου, η Record Store Day 2020.

Αφού αναβλήθηκε δύο φορές λόγω της πανδημίας, η ετήσια γιορτή των ανεξάρτητων δισκοπωλείων πραγματοποιείται σε τρεις διαφορετικές φάσεις: Στις 29 Αυγούστου, 26 Σεπτεμβρίου και 24 Οκτωβρίου.

Πριν από τις τρεις «κοινωνικά απομακρυσμένες» ημερομηνίες, η Record Store Day 2020 αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου και στη συνέχεια αναβλήθηκε για τις 20 Ιουνίου, πριν πάρει μια εντελώς νέα μορφή στα δώδεκα χρόνια της ιστορίας της.

Σε καθεμία από τις τρεις ημέρες της Record Store Day 2020 ήταν διαθέσιμη στα δισκοπωλεία διαφορετική σειρά αποκλειστικών κυκλοφοριών.

Για την τρίτη και τελευταία ημέρα της Record Store Day 2020 κυκλοφορούν συλλεκτικές εκδόσεις όπως:

Το 7” βινύλιο «My Name Is/Bad Guys Always Die» του Eminem, το «Metamorphosis UK» των Rolling Stones με outtakes και εναλλακτικές εκδόσεις γνωστών τραγουδιών της μπάντας που ηχογραφήθηκαν από το 1964 έως το 1970, το «Out To Get You! Live 1977» των Cheap Trick, το «Sad Wings of Destiny» των Judas Priest, το «Live in Tokyo 1980» των Toto και το «You Can’t Do That On Stage Anymore» του Frank Zappa.

Επίσης κυκλοφορεί σε βινύλιο 7” το single «Memories» των Maroon 5 και το «Hate It When You Leave / Key To The Highway» του Keith Richards.

Να σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα των κυκλοφοριών έγκειται στο κάθε κατάστημα που συμμετέχει στη Record Store Day.

Οι σημαντικότερες κυκλοφορίες της τρίτης ημέρας της RSD 2020

• No Distraction / Uneventful Days (Remixes) – Beck – 7 Vinyl

• Hot Rail: 20th Anniversary Edition – Calexico – 2 x LP

• Classic Cash: Hall Of Fame Series – Early Mixes (1987) – Johnny Cash – 2 x LP

• Out To Get You! Live 1977 – Cheap Trick – 2 x LP

• The Obelisk – Clutch – LP Box Set

• Live from the Apollo Theatre Glasgow Feb 19.1982 – Alice Cooper – 2 x LP

• Double Image: Rare Miles From the Complete Bitches Brew Sessions – Miles Davis – 2 x LP

• My Name Is/Bad Guys Always Die – Eminem – 7 Vinyl

• Cleveland Calling – Rory Gallagher – LP

• Sad Wings of Destiny – Judas Priest – 2 x LP

• 9 – Lil’ Kim – LP

• Metroland (Music and Songs From The Film) – Mark Knopfler – LP

• Memories – Maroon 5 – 7 Vinyl

• Avalon (Original Motion Picture Score) – Randy Newman – LP

• The Natural – Randy Newman – LP

• Songs For Drella – Lou Reed & John Cale – 2 x LP

• Hate It When You Leave b/w Key To The Highway – Keith Richards – 7 Vinyl

• Metamorphosis UK – The Rolling Stones – LP

• I Wanna Thank Me – Snoop Dogg – 2 x LP

• Lagniappe Sessions – Yann Tiersen – 12 Vinyl

• Live in Tokyo 1980 – Toto – Vinyl

• A Quick Live One – The Who – Vinyl

• You Can’t Do That On Stage Anymore (Sampler) – Frank Zappa – 2 x LP

