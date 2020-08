Record Store Day 2020: Οι σημαντικότερες κυκλοφορίες της πρώτης ημέρας

Οι κυκλοφορίες από την πρώτη ημέρα της Record Store Day 2020 που αξίζουν την προσοχή σας.

Με μία σειρά από αξιοσημείωτες συλλεκτικές κυκλοφορίες ανοίγει σήμερα, 29 Αυγούστου, η πρώτη ημέρα της Record Store Day 2020.

Αφού αναβλήθηκε δύο φορές λόγω της πανδημίας, η ετήσια γιορτή των ανεξάρτητων δισκοπωλείων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές φάσεις: Στις 29 Αυγούστου, 26 Σεπτεμβρίου και 24 Οκτωβρίου.

Πριν από τις τρεις «κοινωνικά απομακρυσμένες» ημερομηνίες, η Record Store Day 2020 αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου και στη συνέχεια αναβλήθηκε για τις 20 Ιουνίου, πριν πάρει μια εντελώς νέα μορφή στα δώδεκα χρόνια της ιστορίας της.

Σε καθεμία από τις τρεις ημέρες της Record Store Day 2020 θα είναι διαθέσιμη στα δισκοπωλεία διαφορετική σειρά αποκλειστικών κυκλοφοριών.

Για την πρώτη ημέρα της Record Store Day 2020 θα κυκλοφορήσουν συλλεκτικά βινύλια από τους:

Bastille, Billie Eilish, Bob Marley & The Wailers, Brian Eno, Christine And The Queens, David Bowie, Def Leppard, Elton John, Ennio Morricone, Glass Animals, Gorillaz, Iggy Pop, Judas Priest, Lennon/Ono with the Plastic Ono Band, Manic Street Preachers, Motorhead, Nick Mason’s Saucerful of Secrets, Pink Floyd, Robyn, Roxy Music, Sam Smith, The Black Keys, The Cure, The Weeknd, The Who, Tyler, The Creator, U2, μεταξύ άλλων.

Να σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα των κυκλοφοριών έγκειται στο κάθε κατάστημα που συμμετέχει στη Record Store Day.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Record Store Day US (@recordstoredayus) στις 26 Αύγ, 2020 στις 6:59 πμ PDT

Οι σημαντικότερες κυκλοφορίες της πρώτης ημέρας της RSD 2020

• All This Bad Blood – Bastille – 2 x LP

• Moderns – Biffy Clyro – 7″ Vinyl

• Live At Third Man Records – Billie Eilish – LP

• Redemption Song – Bob Marley & The Wailers – 12″ Vinyl

• Rams: Original Soundtrack – Brian Eno – LP

• La vita nuova : séquences 2 et 3 – Christine And The Queens – 2 x 7″ Vinyl

• ChangesNowBowie – David Bowie – LP

• ChangesNowBowie – David Bowie – CD

• I’m Only Dancing (The Soul Tour 74) – David Bowie – 2 x LP

• I’m Only Dancing (The Soul Tour 74) – David Bowie – CD

• Rock N Roll Hall of Fame – Def Leppard

• Elton John – Elton John – 2 x LP

• Peur Sur La Ville – Ennio Morricone – 2 x LP

• Tokyo Drifting – Glass Animals – 12″ Picture Disc

• D-Sides – Gorillaz – 3 x LP

• G-Sides – Gorillaz – LP

• Kiss My Blood (Live in Paris 1991) – Iggy Pop – 3 x LP

• Stormwatch 2 – Jethro Tull – LP

• British Steel – Limited Edition 40th Anniversary Edition – Judas Priest – 2 x LP

• Drag – K.D. Lang – 2 x LP

• Angel With A Lariat – K.D. Lang & The Reclines – LP

• Instant Karma! (2020 Ultimate Mixes) – Lennon/Ono with the Plastic Ono Band – 7″ Vinyl

• La Tristessa Durera (Scream To A Sigh) – Manic Street Preachers – 12″ Vinyl

• Ace of Spades/Dirty Love – Motorhead – 12″ Vinyl

• The John Peel Session 1982 – New Order – 12″ Vinyl

• See Emily Play/Vegetable Man – Nick Mason’s Saucerful of Secrets – 12″ Vinyl

• Arnold Layne Live 2007 – Pink Floyd – 7″ Vinyl

• Robyn – Robyn – 2 x LP

• Roxy Music – The Steven Wilson Stereo Mix – Roxy Music – LP

• I Feel Love – Sam Smith – 12″ Picture Disc

• Let’s Rock (45 RPM Edition) – The Black Keys – 2 x LP

• Seventeen Seconds – The Cure – 12″ Picture Disc

• Bloodflowers – The Cure – 2 x LP Picture Disc

• My Dear Melancholy, – The Weeknd – 12″ Vinyl

• Odds and Sods (Deluxe) – The Who – 2 x LP

• Cherry Bomb – Tyler, The Creator – 2 x LP

• Cherry Bomb (The Instrumentals) – Tyler, The Creator – 2 x LP

• 11 O’CLOCK TICK TOCK (40th Anniversary Edition) – U2 – 12″ Vinyl

• But I Might Die Tonight – Yusuf / Cat Stevens – 7″ Vinyl