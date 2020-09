Record Store Day 2020: Οι σημαντικότερες κυκλοφορίες της δεύτερης ημέρας

Οι κυκλοφορίες από τη δεύτερη ημέρα της Record Store Day 2020 που αξίζουν την προσοχή σας.

Με μία σειρά από αξιοσημείωτες συλλεκτικές κυκλοφορίες συνεχίζεται σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, η Record Store Day 2020.

Αφού αναβλήθηκε δύο φορές λόγω της πανδημίας, η ετήσια γιορτή των ανεξάρτητων δισκοπωλείων πραγματοποιείται σε τρεις διαφορετικές φάσεις: Στις 29 Αυγούστου, 26 Σεπτεμβρίου και 24 Οκτωβρίου.

Πριν από τις τρεις «κοινωνικά απομακρυσμένες» ημερομηνίες, η Record Store Day 2020 αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου και στη συνέχεια αναβλήθηκε για τις 20 Ιουνίου, πριν πάρει μια εντελώς νέα μορφή στα δώδεκα χρόνια της ιστορίας της.

Σε καθεμία από τις τρεις ημέρες της Record Store Day 2020 θα είναι διαθέσιμη στα δισκοπωλεία διαφορετική σειρά αποκλειστικών κυκλοφοριών.

Για τη δεύτερη ημέρα της Record Store Day 2020 θα κυκλοφορήσουν συλλεκτικά βινύλια όπως:

Το «Oops!…I Did It Again (Remixes and B-Sides)» για τη συμπλήρωση 20 ετών από το δεύτερο δίσκο της Britney Spears, η επετειακή επανέκδοση «Lights 10» του πρώτου άλμπουμ της Ellie Goulding, το «The Alternate Rumours» των Fleetwood Mac, το «McCartney» – το πρώτο σόλο άλμπουμ του Paul McCartney, η ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας «The Wall – Live In Berlin» του Roger Waters από το 1990 για την πτώση του τείχους του Βερολίνου και το «Steel Wheels Live» των Rolling Stones από συναυλία τους στο Atlantic City του Νιού Τζέρσεϊ το 1989

Να σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα των κυκλοφοριών έγκειται στο κάθε κατάστημα που συμμετέχει στη Record Store Day.

Οι σημαντικότερες κυκλοφορίες της δεύτερης ημέρας της RSD 2020

• A Rooster Says – Brandi Carlile – 12″ Vinyl

• Oops!…I Did It Again (Remixes and B-Sides) – Britney Spears – 12″ Vinyl

• Lights 10 – Ellie Goulding – 2 x LP

• The Alternate Rumours – Fleetwood Mac – LP

• Message To Love (Live) / Changes (Live) – Jimi Hendrix – 7″ Vinyl

• Meat Puppets – Meat Puppets – 10″ Vinyl

• Serpico – Mikis Theodorakis – LP

• God’s Son – Nas – 2 x LP

• McCartney – Paul McCartney – LP

• The Wall – Live In Berlin – Roger Waters – 2 x LP

• Dancing On The People – Sofi Tukker – 12″ Vinyl

• The Soft Parade: Stripped – The Doors – LP

• It Was All A Dream: The Notorious B.I.G. 1994-1999 – The Notorious B.I.G. – LP Box Set

• It’s Alive II – The Ramones – 2 x LP

• Icky Flix: The Original Soundtrack Recording – The Residents – 2 x LP

• Steel Wheels Live (Live From Atlantic City, NJ, 1989) – The Rolling Stones – 10″ Vinyl

• Bikini Porn – Tove Lo – 10″ Picture Disc

• Batman & Robin (Music From and Inspired By The Motion Picture) – Various Artists – 2 x LP

Αναλυτικά οι κυκλοφορίες για τη δεύτερη ημέρα της Record Store Day 2020